Мечта каждого: топ-10 доступных автомобилей на вторичном рынке
При покупке б/у автомобиля на вторичном рынке каждый будущий владелец мечтает найти лучшую цену. Это не является проблемой с этими 10 доступными автомобилями, которые сформированы в список.
Машины, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят не так уж много денег. Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже. А список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars.
Машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Но на вторичке это выгодная покупка.
Какие б/у автомобили подешевели в 2025 году:
- Tesla Model S (-17.2%);
- Porsche Taycan (-15.1%);
- Ford Explorer Hybrid (-14.1%);
- BMW 5 Series Hybrid (-13.9%);
- Tesla Model Y (-13.1%);
- Maserati Levante (-11.5%);
- Mercedes-Benz AMG GT (-11.1%);
- Tesla Model 3 (-10.9%);
- Jeep Gladiator (-10.7%);
- Hyundai Kona Electric (-10.6%).
OBOZ.UA уже рассказывал ранее про огромную потерю стоимости моделей Tesla на вторичном рынке.