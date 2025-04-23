Мечта каждого: топ-10 доступных автомобилей на вторичном рынке

При покупке б/у автомобиля на вторичном рынке каждый будущий владелец мечтает найти лучшую цену. Это не является проблемой с этими 10 доступными автомобилями, которые сформированы в список.

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Машины, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят не так уж много денег. Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже. А список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars.

Машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Но на вторичке это выгодная покупка.

Какие б/у автомобили подешевели в 2025 году:

Tesla Model S (-17.2%); Porsche Taycan (-15.1%); Ford Explorer Hybrid (-14.1%); BMW 5 Series Hybrid (-13.9%); Tesla Model Y (-13.1%); Maserati Levante (-11.5%); Mercedes-Benz AMG GT (-11.1%); Tesla Model 3 (-10.9%); Jeep Gladiator (-10.7%); Hyundai Kona Electric (-10.6%).

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про огромную потерю стоимости моделей Tesla на вторичном рынке.