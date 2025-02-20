Mazda полностью рассекретила долгожданную недорогую модель. Фото

Недорогой спорткар Mazda MX-5 известен как спортивная модель для энтузиастов. В честь 35-летнего юбилея производитель подготовил особый вариант Spirit Racing и раскрыл секреты этого стильного автомобиля.

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Как стало известно Carscoops, Spirit Racing – новое спортивное подразделение Mazda, которое теперь будет отвечать за особенные модификации моделей японской компании. Ранее эта роль возлагалась на отделение MPS (Mazdaspeed в США).

Новую Mazda MX-5 Spirit Racing отправят в продажу ближе к концу 2025 года. По предварительной информации, ожидается ограниченный тираж в 200 экземпляров для Японии. Однако не стоит расстраиваться – возможно, особую новинку в компании решат сделать глобальной.

От стандартной машины особая модель отличается передним бампером, колесами и декором с наклейками на кузове. Все эти изменения сразу дают понять, что перед нами особый автомобиль в специальном оформлении со спортивной стилистикой.

Изменилось оформление в салоне Mazda MX-5 Spirit Racing. А мощность мотора увеличили до 200 л.с. Прибавка менее 20 сил не кажется большой, однако для маленького родстера это существенная разница. Цена Mazda MX-5 Spirit Racing 2025 года – около 32 000 долларов.

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