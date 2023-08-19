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Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

Юлия Песчанская
Авто Oboz
2 минуты
642
Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

Производители авто пытаются создать модель, которая станет легендарной и о ней будут помнить все, не только автолюбители. Эксперты тестировали и изучали машины, чтобы выбрать лучшие за последние 25 лет.

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Издание Pistonheads опубликовало пятерку автомобилей, заслуживающих признания и внимания. Эти машины не только имеют современный дизайн, но и комфортны в вождении и безопасны для дальних путешествий.

Toyota GR Yaris

Этот хэтчбек удивляет своей производительностью и управляемостью даже во время езды на высокой скорости. Несмотря на небольшие размеры, GR Yaris предлагает человеку стабильность, комфорт и мощь. Автомобиль оснащен передовыми технологиями и мощным 1,6-литровым 3-цилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

BMW E39 M5

Несмотря на то, что авто старше и тяжелее других машин, оно показало хорошие результаты и удивило своей мощностью. Седан имеет V8 двигатель и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Максимальная скорость – 250 км/ч. Такое транспортное средство гарантирует вам комфортную и быструю поездку.

Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

Porsche Carrera GT

Спортивный двухместный автомобиль со "средним" расположением двигателя и приводом на заднюю ось. Это один из самых мощных серийных автомобилей, созданных компанией Porsche. В отличие от большинства моделей Porsche, оснащенных 2,7-литровыми оппозитными двигателями и 3,8-литровыми высокотурбированными, на Carrera впервые установлен "атмосферный" двигатель на 5,5 литров без турбонаддува. Кузов изготовлен из углеродного волокна.

Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

Caterham Seven 620R

Гоночная машина ручной сборки, созданная на основе Caterham Seven R500. Оснащена двигателем 2.0L inline-4 мощностью 310 лошадиных сил. Модель Caterham Seven 620R долгое время удерживала мировой рекорд по времени разгона от 0 до 95 км/ч. Машина могла разогнаться до 95 км/ч, а затем полностью остановиться до того, как Ferrari F40 достигала такой же скорости.

Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

Lotus Elise

Двухместный заднеприводный родстер, планы выпуска которого появились в начале 1994 года и были осуществлены в сентябре 1996 года английским автопроизводителем Lotus Cars. Автомобиль разгоняется до 240 км/ч. 23 декабря 2021 года стало известно, что Lotus Elise снимается с производства, вместе с двумя другими моделями компании – Exige и Evora.

Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

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