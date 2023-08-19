Машины, ставшие эпохой: лучшие авто за последние 25 лет

Производители авто пытаются создать модель, которая станет легендарной и о ней будут помнить все, не только автолюбители. Эксперты тестировали и изучали машины, чтобы выбрать лучшие за последние 25 лет.

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Издание Pistonheads опубликовало пятерку автомобилей, заслуживающих признания и внимания. Эти машины не только имеют современный дизайн, но и комфортны в вождении и безопасны для дальних путешествий.

Toyota GR Yaris

Этот хэтчбек удивляет своей производительностью и управляемостью даже во время езды на высокой скорости. Несмотря на небольшие размеры, GR Yaris предлагает человеку стабильность, комфорт и мощь. Автомобиль оснащен передовыми технологиями и мощным 1,6-литровым 3-цилиндровым двигателем с турбонаддувом.

BMW E39 M5

Несмотря на то, что авто старше и тяжелее других машин, оно показало хорошие результаты и удивило своей мощностью. Седан имеет V8 двигатель и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Максимальная скорость – 250 км/ч. Такое транспортное средство гарантирует вам комфортную и быструю поездку.

Porsche Carrera GT

Спортивный двухместный автомобиль со "средним" расположением двигателя и приводом на заднюю ось. Это один из самых мощных серийных автомобилей, созданных компанией Porsche. В отличие от большинства моделей Porsche, оснащенных 2,7-литровыми оппозитными двигателями и 3,8-литровыми высокотурбированными, на Carrera впервые установлен "атмосферный" двигатель на 5,5 литров без турбонаддува. Кузов изготовлен из углеродного волокна.

Caterham Seven 620R

Гоночная машина ручной сборки, созданная на основе Caterham Seven R500. Оснащена двигателем 2.0L inline-4 мощностью 310 лошадиных сил. Модель Caterham Seven 620R долгое время удерживала мировой рекорд по времени разгона от 0 до 95 км/ч. Машина могла разогнаться до 95 км/ч, а затем полностью остановиться до того, как Ferrari F40 достигала такой же скорости.

Lotus Elise

Двухместный заднеприводный родстер, планы выпуска которого появились в начале 1994 года и были осуществлены в сентябре 1996 года английским автопроизводителем Lotus Cars. Автомобиль разгоняется до 240 км/ч. 23 декабря 2021 года стало известно, что Lotus Elise снимается с производства, вместе с двумя другими моделями компании – Exige и Evora.

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