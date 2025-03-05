Максимально приятные в управлении: лучшие элитные авто в 2025 году

Эксперты отмечают: даже с ограниченным бюджетом можно найти качественные автомобили, включая модели премиум-класса. Вам не придется тратить целое состояние, чтобы сесть за руль стильного, комфортного и динамичного авто.

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Издание Road and Track рассказало о десяти лучших роскошных автомобилях, которые можно приобрести по цене до 45 000 долларов. Независимо от того, ищете ли вы спортивную динамику, комфорт или технологичность, среди этих моделей можно найти идеальный баланс между ценой и качеством.

Genesis G70

Базовая цена: $43 850.

Genesis, роскошное подразделение Hyundai, умеет предлагать больше, требуя меньших денег, и G70 – не исключение. Его базовая версия оснащена 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем на 300 л.с., позволяющим разогнаться до 100 км/ч менее чем за шесть секунд. За дополнительную плату можно получить 3.3T Sport Advanced с двигателем V6, что делает авто еще более динамичным. Настроенная подвеска обеспечивает баланс между жесткостью и комфортом, а салон украшен качественными материалами.

Acura Integra

Базовая цена: $34 195.

Acura вернула легендарное название Integra в 2023 году и не разочаровала фанатов спортивных компактных авто. Оснащенная 200-сильным турбомотором (от Honda Civic Si) и опционной шестиступенчатой механической КПП с дифференциалом ограниченного скольжения, Integra обеспечивает первоклассное вождение. Кроме того, она имеет просторный салон и удобный багажник благодаря кузову хэтчбек.

Volvo XC40

Основная цена: $41 945.

XC40 отличается стильным дизайном и современными технологиями. Даже в базовой комплектации он оснащен современной информационно развлекательной системой и полным приводом. Турбированный четырехцилиндровый двигатель на 247 л.с. работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом" и позволяет разгоняться до 100 км/ч чуть больше чем за шесть секунд.

BMW 2 Series

Базовая цена: $40 775.

BMW 2 Series – это возвращение к временам, когда вождение доставляло настоящее удовольствие. Базовый 230i имеет задний привод, двигатель 255 л.с. и может комплектоваться спортивными пакетами для улучшенной управляемости. Разгон до 100 км/ч занимает не более пяти секунд. Внутри – современный интерьер с 14,9-дюймовым сенсорным дисплеем и последней версией программного обеспечения BMW.

Cadillac CT4

Основная цена: $36 390.

CT4 – американский спортивный седан, предлагающий динамическую управляемость и стильный дизайн. Благодаря заднеприводному шасси он более маневрен, чем многие конкуренты. Опционный 2,7-литровый турбодвигатель на 310 л.с. разгоняет авто до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Интерьер не так роскошен, как у некоторых конкурентов, но общая ценность этого автомобиля высока.

Audi A3

Базовая цена: $39 495.

Audi A3 можно считать премиальным двоюродным братом VW Golf GTI. Оснащенный 2-литровым турбомотором на 201 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, A3 обеспечивает спортивную динамику. Стандартный полный привод Quattro делает его отличным выбором для зимних условий. У него также хорошая топливная экономия.

Mini Countryman

Основная цена: $40 075.

Новый Mini Countryman – это самый большой автомобиль бренда. Турбомотор мощностью 241 л.с. позволяет ему разгоняться до 100 км/ч примерно за шесть секунд. Главная фишка – фирменная маневренность Mini, что делает его одним из самых интересных кроссоверов для вождения.

Lexus IS

Основная цена: $42 110.

Lexus IS – доступный премиальный спортивный седан, который стоит дешевле, чем BMW 3 Series или Mercedes-Benz C-Class. Он совмещает комфорт с первоклассной управляемостью. Базовый двигатель не поражает мощностью, но V6 у IS 350 F Sport обеспечивает разгон до 100 км/ч в среднем диапазоне пяти секунд. Интерьер отличается высоким качеством материалов.

BMW X1

Основная цена: $42 525.

Второй BMW в этом списке – один из самых привлекательных субкомпактных внедорожников. Он предлагает сбалансированное шасси, динамическую управляемость и достаточную мощность по конкурентоспособной цене. Базовая модель xDrive28i обеспечивает более плавную езду и сбалансированную динамику более низкой стоимости. Просторный салон X1 превосходит многих конкурентов в своем классе. Интерьер оформлен стильными материалами и имеет интересные дизайнерские решения, такие как металлические динамики решетки и плавающая центральная консоль. Кроме того, X1 оснащен новейшей информационно развлекательной системой iDrive 9, как и более дорогие модели BMW.

Lexus UX

Основная цена: $37 715.

Единственный гибрид в этом списке, Lexus UX, отличается исключительной топливной экономией, что делает его идеальным для городских поездок. В 2025 году Lexus обновил UX, увеличив мощность до 196 л.с. и переименовав модель UX 250h в UX 300h. Дополнительная мощность улучшает динамику, но этот автомобиль ценят не за скорость, а за компактные размеры, маневренность и роскошный салон. Среди доступных опций – подогрев и вентиляция сидений, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и аудиосистема премиум-класса.

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