Лучшие внедорожники в 2026 году: какой автомобиль выбрать и почему

Кроссоверы и внедорожники стремительно стали новым стандартом для водителей благодаря сочетанию просторного салона, практичности и высоких динамических характеристик. Сегодня они уверенно вытесняют с рынка минивэны, универсалы и традиционные хэтчбеки.

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Огромный спрос заставил присоединиться к этому сегменту практически все автоконцерны – от массовых брендов до люксовых марок вроде Aston Martin и Ferrari. В 2026 году покупателям доступны сотни вариантов с различными типами силовых установок, среди которых эксперты carmagazine.co.uk выбрали лучшие модели.

Aston Martin DBX

Этот автомобиль устанавливает новые стандарты в категории спортивных внедорожников, сочетая впечатляющую динамику с роскошью. Созданный на специальном алюминиевом шасси и оснащенный 4,0-литровым турбодвигателем V8 от AMG, Aston Martin DBX способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 305 км/ч.

Обновленный интерьер получил современную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay Ultra. Модификация DBX S предлагает еще более яркие ощущения благодаря доработанному двигателю и спортивной настройке трансмиссии.

BMW iX3

Электрический кроссовер нового поколения Neue Klasse продемонстрировал совершенно новый подход баварского бренда к дизайну и инженерии. Автомобиль сочетает в себе высокое качество сборки, просторный салон и отличную управляемость, что делает его одним из лучших семейных электромобилей для ценителей активной езды.

Заявленный запас хода топовой версии достигает 805 км на одном заряде, что является одним из самых высоких показателей в классе. Интерьер модели оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают максимальный комфорт во время дальних поездок.

Range Rover

Современное поколение Range Rover остается эталоном утонченного комфорта и статуса. Кузов автомобиля стал на 35 % жестче, чем у предыдущей модели, а новая электронная система подавления кренов с крутящим моментом до 1400 Нм и управляемая задняя ось гарантируют высокую плавность хода.

Модель предлагает широкий выбор силовых агрегатов, включая дизельные двигатели, бензиновый V8 и плагин-гибридные модификации. В ближайшее время линейку должна пополнить и полностью электрическая версия.

Mercedes G-Class

Легендарный G-Class продолжает сохранять свою уникальность благодаря сочетанию высокого уровня роскоши и выдающихся внедорожных возможностей. Современное обновление принесло в линейку не только классические шестицилиндровые дизели G 450d (367 л.с.) и мощный V8 в версии G63 (612 л.с.), но и полностью электрическую модификацию G580.

Несмотря на специфическую эргономику и повышенное внимание на дорогах, этот внедорожник остается одним из самых желанных автомобилей в своем классе.

Hyundai Ioniq 9

Флагманский электровнедорожник южнокорейского бренда отличается концептуальным дизайном и продуманным трёхрядным салоном на семь мест. Автомобиль имеет хорошую комплектацию, качественную отделку и комфортную подвеску.

Благодаря батарее емкостью 113 кВт·ч реальный запас хода автомобиля составляет около 480 км (при заявленном показателе до 600 км), что делает его отличным выбором для больших семей и дальних путешествий.

OBOZ.UA также предлагает рейтинг внедорожников с высокими эксплуатационными характеристиками.

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