Лучшие среди гибридов: модели с большим запасом хода

Гибридные автомобили приобретают все большую популярность благодаря экономичности и экологической эффективности. Одним из преимуществ гибридов является запас хода, который зависит от способности комбинировать электрический и бензиновый двигатель, обеспечивая таким образом большую эффективность и удобство для водителей.

Видео дня

Эксперты обнародовали рейтинг гибридных авто, которые заслуживают внимания благодаря значительному запасу хода и техническим характеристикам. Детали рассказало издание TopGear.

Volkswagen Golf eHybrid

Появление Mk8.5 Golf принесло с собой ряд обновлений. Этот гибридный автомобиль обеспечивает до 143 км запаса хода на электрике. eHybrid выдает 204 л.с. благодаря 1,5-литровому 4-цилиндровому двигателю с турбонаддувом, электрическому двигателю и аккумулятору на 19,7 кВт-ч (почти вдвое больше, чем у его предшественника на 10,6 кВт-ч). Кроме того, есть более спортивный GTE, получивший общую мощность 268 л.с.

Skoda Superb Estate iV PHEV

Четвертое поколение Skoda Superb получило гибридную силовую установку от электросети только в форме универсала. Он предлагает запас хода 135 км на электричестве благодаря батарее емкостью 19,7 кВт-ч. Skoda Superb Estate iV PHEV имеет 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. и установленный на коробке передач электромотор мощностью 114 л.с. Объем багажника составляет впечатляющие 510 литров (1770 литров со сложенными задними сиденьями), тогда как зарядка 10-80 процентов на зарядном устройстве мощностью 50 кВт занимает не более 25 минут.

Volkswagen Passat eHybrid

Passat, который сейчас выпускается только в виде универсала, имеет запас хода 131 км в комплектации eHybrid. Volkswagen Passat eHybrid имеет идентичный 510-литровый багажник, что и Skoda. Эксперты предлагают выбрать 2-литровый двигатель. В бензиновом варианте авто имеет мощность 204 или 265 л.с., а в дизельном – 150 или 193 л.с. Более мощные варианты имеют полный привод. Все стандартно сочетаются с семиступенчатой коробкой DSG, за исключением 1,5-литрового гибрида, работающего с шестиступенчатой коробкой передач. Он выдает вместе 201 л. от двигателя и 114 л.с. от электродвигателя.

Mercedes-Benz GLC 300e

За последние годы Mercedes GLC укрепил свою позицию бестселлера. Текущий лучший электрический запас хода – 300e, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электродвигателем мощностью 134 л.с. и предлагает до 125 км запаса хода на электричестве благодаря аккумулятору емкостью 31,2 кВт-ч. Полная зарядка занимает примерно 30 минут при помощи дополнительного быстрого зарядного устройства CCS мощностью 60 кВт.

Volkswagen Tiguan eHybrid

Гибридная установка укомплектована 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем, электродвигателем и батареей емкостью 19,7 кВтч. Хотя авто имеет несколько уменьшенный запас хода на электричестве до 123 км.

Range Rover Sport P440e/P510e

Полностью электрическая версия должна выйти позже 2025 года. Так что если вы хотите получить электрические преимущества от Range Rover Sport, пока придется обойтись гибридом, подключаемым от сети. Есть два на выбор – P440e или P510e, оба имеют 3-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель в сочетании с электродвигателем мощностью 141 л.с. и аккумулятором на 38 кВт-ч. Общая мощность составляет 434 и 503 л. соответственно.

Range Rover P440e/P510e

Range Rover пятого поколения выпускается в аналогичных гибридных вариантах, как Range Rover Sport, но достигает 120 км запаса хода на электротяге из-за большего веса и пониженной эффективности аэрации. Аккумулятор емкостью 38 кВт/ч заряжается примерно за час на зарядном устройстве постоянного тока на 50 кВт или через пять часов, если подключить его к домашнему настенному блоку мощностью 7 кВт.

Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV

Второе поколение Skoda Kodiaq также имеет гибридную систему, обещающую до 120 км запаса хода на электротяге. Авто объединяет 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. с электродвигателем мощностью 114 л.с., обеспечивающим 204 л.с. и суммарный крутящий момент 258 фунт-фут. Батарея емкостью 25,7 кВт-ч (19,7 кВт-ч полезной емкости), расположенная под задними сиденьями, поддерживает зарядку до 50 кВт, что означает, что для зарядки заряда на 10-80 процентов требуется менее 30 минут.

Mercedes-Benz E300e

Седан E-Class шестого поколения доступен с 2-литровым турбодизелем или 2-литровым турбодизелем в сочетании с электродвигателем мощностью 127 л.с. общей мощностью 308 лошадиных сил. PHEV является самым быстрым, способным разгоняться до 100 км/ч за 6,4 секунд, а его батареи емкостью 25,4 кВт-ч хватает на заявленный запас хода 112 км только на электричестве. Он также поставляется в виде универсала, хотя из-за дополнительного веса этот автомобиль сможет проехать только до 109 км.

Mercedes-Benz C300e

"C300e вполне может быть лучшим в мире PHEV", – подытожил эксперт Олли Кью из TG, когда экологический седан Merc столкнулся со своим главным соперником BMW 330e, подчеркнув запас хода C300e в 110 км. Как и упомянутый выше E-Class, также есть универсал C300e, который предлагает до 107 км хода и большего размера багажник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что эксперты назвали три авто, которых следует избегать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.