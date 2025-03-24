Лучшие семейные электрокары: рейтинг 2025 года

Современные электромобили давно вышли за пределы сегмента компактных городских авто. Теперь электрическим двигателем оборудуют кроссоверы, внедорожники и пикапы. А это значит, что из них можно выбрать удачное авто даже для большой семьи.

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Издание Top Speed назвало десятку электрокаров, которые лучше всего подойдут на роль семейной машины. Они одновременно удобны, недороги в эксплуатации и безопасны.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6, выпущенный в 2025 модельном году, является одним из лучших электрических семейных автомобилей. Hyundai изначально хорошо зарекомендовала себя на рынке электрокаров и продолжает развивать этот успех. Стандартная версия Ioniq 6 с задним приводом работает на одном электродвигателе и аккумуляторе емкостью 53,0 кВтч, обеспечивая 149 лошадиных сил мощности. Другие модели используют больший аккумулятор емкостью 77,4 кВтч, при этом задний привод генерирует 225 лошадиных сил, а варианты с полным приводом – 320 лошадиных сил. Кроме того, Hyundai Ioniq 6 предлагает широкий "диапазон" вождения и эффективности. В зависимости от комплектации он обеспечивает от 385 до 550 километров запаса хода. Все комплектации Ioniq 6 заряжаются до 80% за 18 минут на быстром зарядном устройстве.

Tesla Model 3

Если вы ищете комфортабельный электромобиль для семьи, то Model 3 – то, на что действительно стоит обратить внимание. Он поставляется в трех комплектациях: Long Range RWD, Long Range AWD и Performance. Базовая модель выдает 286 лошадиных сил, в Performance дарит острые ощущения благодаря своим 510 лошадиным силам. Запас ее хода составляет от 480 до 585 км. В зависимости от комплектации, Model 3 может проехать от 230 до 315 км на быстрой зарядке за 15 минут.

BMW i4

Еще один роскошный электромобиль, который может стать хорошим семейным электромобилем – это BMW i4. Этот спортивный электрический седан поставляется в трех комплектациях: eDrive 40 RWD, xDrive40 AWD и M50. Все три комплектации используют аккумулятор емкостью 84,3 кВтч, а базовая комплектация работает на одном электродвигателе, в то время как другие работают с двумя. Что касается производительности, первоначальная комплектация обеспечивает 335 лошадиных сил, в то время как модель M имеет мощность 536 лошадиных сил. Недостатком является запас хода, который составляет от 445 до 510 км.

Polestar 2

Одной из самых недооцененных моделей, которая могла бы войти в число лучших семейных электромобилей, является Polestar 2. Модель предлагает только один тип силовой установки – Long Range Dual Motor Performance Pack AWD. Эта система обеспечивает поразительные 476 лошадиных сил. Однако эффективность и запас хода не впечатляют – всего 410 км. Что касается зарядки, Polestar 2 потребуется 28 минут, чтобы зарядиться от 10 до 80 процентов на быстром зарядном устройстве.

BMW i5

Немецкий автоконцерн начал уделять большое внимание электромобилям. Модель i5 2025 года – это шаг вперед по сравнению с i4. Она предлагает больше места для пассажиров, но сохраняет производительность. Как и i4, BMW предлагает три комплектации i5: eDrive40 RWD, xDrive40 AWD и M60. Варианты с одним электродвигателем предлагают 335 лошадиных сил, тогда как модель M дает еще больше – 593 лошадиные силы. Да, эта модель дороже, но и запас хода у нее неплох от 385 до 475 километров.

Lucid Air

Это захватывающий электромобиль с ярким дизайном, инновационными технологиями и отличными характеристиками. Lucid Motors предлагает Air в четырех комплектациях: Pure, Touring, Grand Touring и неизменный Sapphire. Первые три комплектации обеспечивают мощность от 430 до 819 лошадиных сил, тогда как Sapphire предлагает колоссальные 1234 лошадиные силы. Запас хода у модели тоже огромен – от 600 до 825 км. Для зарядки нужно около 15–17 минут, чтобы получить энергии достаточно на 320 км пути, если вы используете DC Fast Charger. Впрочем, стоит такая роскошь действительно недешево.

Genesis Electrified G80

Genesis предлагает этот роскошный седан только в одной комплектации – с двумя двигателями, которые в сумме генерируют 365 лошадиных сил мощности. Впрочем, не ждите от этого корейского авто роскоши, как от американских или европейских аналогов. Его эффективность тоже находится на среднем уровне. Общий запас хода составляет приличные, но не впечатляющие 455 километров. Зато на быстрой зарядке он наполняет аккумулятор до 80% за 22 минуты.

Mercedes EQE Sedan

EQE Sedan – один из множества электромобилей в линейке Mercedes, и при этом он демонстрирует сильные стороны бренда в технологиях и запасе хода. На рынке доступны три комплектации этого авто – 350+, 350 4MATIC и 500 4MATIC. Производительность их двигателей находится в пределах от 288 до 402 лошадиных сил. Mercedes EQE 2025 – не самый доступный автомобиль на рынке, но он обеспечивает неплохой запас хода от 430 до 495 километров. Для зарядки всех трех комплектаций от 0 до 80 процентов при подключении к быстрому зарядному устройству требуется всего 32 минуты.

Mercedes EQS Sedan

Седан Mercedes EQS – это следующий шаг для EQE. Он предлагает лучшую производительность, функции, запас хода и эффективность. Естественно, это сказывается на стоимости авто. Для седана EQS предлагается три комплектации: EQS 450+, 450 4MATIC и 580 4MATIC. Первые две обеспечивают 355 лошадиных сил мощности, в то время как высшая комплектация выдает 536 лошадиных сил. Это один из лучших электрических седанов, который может похвастаться запасом хода, обеспечивая от 590 до 630 км на одном заряде.

BMW i7

Этот электромобиль издание назвало самым лучшим для семей. Он поставляется в трех комплектациях: eDrive50 RWD, xDrive60 AWD и M70 AWD. Его высокая цена компенсируется поразительными характеристиками. Свежий i7 выдает от 449 до 650 лошадиных в зависимости от комплектации. Запас хода модели составляет от 430 до 505 км.

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