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Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Алина Милсент
Авто Oboz
4 минуты
1,1 т.
Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Эксперты говорят, что 2024-й стал годом, когда новые электромобили достигли или даже превзошли ценовой паритет с эквивалентными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. То же можно сказать о рынке подержанных автомобилей.

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Многие электрокары, казавшиеся неоправданно дорогими три-четыре года назад, теперь обесценились до уровня бензиновых аналогов. Специалисты Auto Express исследовали рынок подержанных автомобилей и определили победителей в каждой категории.

Рейтинг лучших подержанных авто

Лучший подержанный автомобиль года – Vaxhall Corsa e.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный автомобиль для города – MINI Hatch.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный супермини – Vaxhall Corsa 2024 года.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший компактный семейный автомобиль – Kia Ceed.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший б/у универсал – Skoda Octavia Estate.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный маленький внедорожник – Ford Puma.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший внедорожник среднего размера – Dacia Duster.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший большой внедорожник – Kia Sorento.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный автомобиль представительского класса – Volvo S90.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный роскошный автомобиль – BMW 8 серии Gran Coupe.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший б/у MPV – Vauxhall Zafira Tourer.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучшее подержанное купе – Mercedes C-Class Coupe.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший кабриолет – MINI Convertible.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный хэтчбек – Ford Fiesta ST.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший б/у спортивный автомобиль – Porsche 911 2024 года.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный гибридный автомобиль – Toyota RAV4.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный электромобиль – Opel Corsa.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Лучший подержанный фургон – Toyota Proace City.

Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Советы по покупке подержанного авто

  • Следует убедиться в исправности транспортного средства следует до оформления сделки. Обязательно посмотрите стоимость обслуживания.
  • Даже визуально очищенный, вымытый и исправный автомобиль может иметь очень много недостатков при более детальном обзоре. Поэтому стоит потратить небольшую сумму на диагностику, чем потом платить в десятки раз больше за ремонт.
  • Эксперты советуют обратиться к официальным дилерам, чтобы определить, случались ли с авто ДТП и какой ремонт уже делал предыдущий владелец.
  • Обязательно нужно проверить уровень жидкостей – моторного масла, охладителя, горючего, омывателя стекла и т.д.
  • Из соображений безопасности следует сделать диагностику ходовой части и тормозов.
  • Также проверьте в сети на форумах сообщения о наличии неисправностей, характерных для рассматриваемого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие внедорожники действительно имеют низкий уровень надежности.

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