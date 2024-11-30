Лучшие подержанные автомобили: лидеры в разных категориях

Эксперты говорят, что 2024-й стал годом, когда новые электромобили достигли или даже превзошли ценовой паритет с эквивалентными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. То же можно сказать о рынке подержанных автомобилей.

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Многие электрокары, казавшиеся неоправданно дорогими три-четыре года назад, теперь обесценились до уровня бензиновых аналогов. Специалисты Auto Express исследовали рынок подержанных автомобилей и определили победителей в каждой категории.

Рейтинг лучших подержанных авто

Лучший подержанный автомобиль года – Vaxhall Corsa e.

Лучший подержанный автомобиль для города – MINI Hatch.

Лучший подержанный супермини – Vaxhall Corsa 2024 года.

Лучший компактный семейный автомобиль – Kia Ceed.

Лучший б/у универсал – Skoda Octavia Estate.

Лучший подержанный маленький внедорожник – Ford Puma.

Лучший внедорожник среднего размера – Dacia Duster.

Лучший большой внедорожник – Kia Sorento.

Лучший подержанный автомобиль представительского класса – Volvo S90.

Лучший подержанный роскошный автомобиль – BMW 8 серии Gran Coupe.

Лучший б/у MPV – Vauxhall Zafira Tourer.

Лучшее подержанное купе – Mercedes C-Class Coupe.

Лучший кабриолет – MINI Convertible.

Лучший подержанный хэтчбек – Ford Fiesta ST.

Лучший б/у спортивный автомобиль – Porsche 911 2024 года.

Лучший подержанный гибридный автомобиль – Toyota RAV4.

Лучший подержанный электромобиль – Opel Corsa.

Лучший подержанный фургон – Toyota Proace City.

Советы по покупке подержанного авто

Следует убедиться в исправности транспортного средства следует до оформления сделки. Обязательно посмотрите стоимость обслуживания.

Даже визуально очищенный, вымытый и исправный автомобиль может иметь очень много недостатков при более детальном обзоре. Поэтому стоит потратить небольшую сумму на диагностику, чем потом платить в десятки раз больше за ремонт.

Эксперты советуют обратиться к официальным дилерам, чтобы определить, случались ли с авто ДТП и какой ремонт уже делал предыдущий владелец.

Обязательно нужно проверить уровень жидкостей – моторного масла, охладителя, горючего, омывателя стекла и т.д.

Из соображений безопасности следует сделать диагностику ходовой части и тормозов.

Также проверьте в сети на форумах сообщения о наличии неисправностей, характерных для рассматриваемого автомобиля.

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