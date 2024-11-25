Какие внедорожники действительно ненадежны: неожиданная подборка

В мире авто даже известные бренды, славящиеся надежностью, иногда выпускают модели, разочаровывающие владельцев. Проблемы часто возникают из-за внедрения новых технологий или неудачных компонентов.

Видео дня

Эксперты советуют тщательно исследовать отзывы пользователей и историю ремонта перед покупкой подержанных авто во избежание неприятных сюрпризов. Ниже представлен перечень внедорожников, которые, по данным владельцев и отчетов NHTSA (управления безопасности дорожного движения), имеют проблемы с надежностью.

Honda CR-V 2015: вибрации и проблемы с двигателем Несмотря на репутацию Honda как надежного производителя, модель CR-V 2015 вызвала многочисленные жалобы. Основная проблема – чрезмерная вибрация двигателя на холостом ходу из-за сочетания 2,4-литрового мотора и бесступенчатой коробки передач (CVT). Это делало управление неловким, особенно в условиях городского движения.

Кроме того, владельцы жаловались на неисправности кондиционера и электроники, в частности дверных замков. Хотя Honda выпустила обновление программного обеспечения для устранения проблем, многим водителям этого оказалось недостаточно.

Toyota RAV4 2017: проблемы в системе безопасности

Toyota, известная надежностью, также допустила ошибку в модели RAV4 2017 года. Ключевой проблемой стала система автоматического торможения, иногда срабатывавшая без надобности. Это могло создавать аварийные ситуации, в особенности на высочайшей скорости.

Владельцы также сообщали о проблемах с информационно-развлекательной системой – зависании экранов и нарушении работы элементов управления. Несмотря на попытки Toyota устранить эти недостатки, некоторые водители остались недовольны.

Hyundai Santa Fe 2019 года: технические недостатки двигателя

Santa Fe 2019 года попала в список проблемных из-за многочисленных неисправностей двигателя. Водители сообщали о звуках стука, перебоях работы топливных форсунок и чрезмерном потреблении масла.

Эти дефекты нередко приводили к перегреву двигателя и нуждались в дорогостоящем ремонте. Кроме того, проблемы с трансмиссией при ускорении создавали опасность на трассе, что вызвало значительную обеспокоенность у владельцев.

Mazda CX-5 2016: технические и электронные сбои

CX-5 2016 года, хоть и популярна благодаря динамическим характеристикам, оказалась неидеальной. Информационно-развлекательная система часто выходила из строя, перезагружалась во время движения или вообще переставала работать.

Двигатель SkyActiv обладал склонностью к накоплению углерода, что снижало его производительность. Кроме того, проблемы с подвеской, такие как шумные стойки, создавали дискомфорт водителям.

Volvo XC90 2018 года: недостатки роскошного внедорожника

Volvo XC90 в 2018 году, несмотря на статус премиального внедорожника, столкнулся с критикой. Особенно проблемным оказался гибридный вариант, в котором часто выходили из строя аккумуляторные системы.

Владельцы также отмечали неисправность пневматической подвески и неудобства с информационно развлекательной системой. Такие дефекты затрудняли использование автомобиля и увеличивали затраты на ремонт.

Несмотря на всеобщую репутацию брендов, отдельные модели могут не оправдать надежд. Перед покупкой подержанного внедорожника эксперты советуют изучить все возможные недостатки, ознакомиться с отзывами и проверить историю ремонта во избежание неприятных сюрпризов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о люксовых моделях авто с наилучшим расходом топлива.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.