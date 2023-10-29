Лучшие маленькие автомобили с большими двигателями: топ-8

Большой двигатель в маленьком автомобиле способен превратить его в котенка с характером тигра. Однако в последнее время тенденции на авторынке складываются так, что объемы двигателей становятся все меньше. Этого, в частности, требует экологическое законодательство разных стран.

Поэтому маленький автомобиль с большим сердцем сейчас становится большой редкостью. Чтобы отдать таким моделям уважение, издание Goodwood собрало рейтинг лучших соответствующих моделей – как доступных на рынке, так и концептов, не дошедших до стадии реализации.

Alfa Romeo 147 GTA Autodelta

Горячий хэтчбек Alfa Romeo, начинкой которого занималась легендарная гоночная автомастерская Autodelta, был настоящим монстром. Стандартный 147 GTA с 3,2-литровым V6 двигателем действительно должен был иметь соответствующий дифференциал повышенного трения. Но к нему добавили еще один 500-кубовый двигатель и компрессор наддува. И так получился 147 GTA AM Super мощностью более 400 л.с. Из этого родилась настоящая легенда.

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Aston Martin Cygnet V8

Культовый английский автобренд прославился своими суперкарами, спортивными машинами и автомобилями GT для тех, кто готов платить много. Однако Cygnet V8 – это было нечто с внешностью городского малыша Toyota iQ, но в стиле Aston Martin, то есть с 4,7-литровым двигателем V8. Его дебют на Фестивале скорости в Гудвуде вызвал восторг и смех, потому что это ужасно остроумная модель.

Mercedes B55 AMG

Когда немецкий автоконцерн мог делать то, что желал сам, на свет появился B55 AMG – эдакий продукт детского любопытства. Механики едва ли не из любопытства запихали под капот хэтчбека B-класса 5,5-литровый двигатель V8 мощностью 385 "лошадей". Конечно, эту странную модель никогда не рассматривали для серийного производства. Но эксперимент получился очень интересный.

BMW Z3 M V12

Так же, как и предыдущий участник списка, Z3 M V12 стал своеобразным ответом на детский вопрос "можно ли такое сделать". Смысла в том, чтобы поставить на серийный Z3 M 12-цилиндровый V-образный двигатель объемом 5,4 литра не было никакого. Но если у инженеров, которые могут позволить себе бюджеты BMW, появилась тяга к экспериментам, остановить их не сможет ничто.

Renault Clio V6

В отличие от предыдущих вариантов, этот автомобиль действительно можно купить. За проектирование Renault Clio V6 отвечала компания Tom Walkinshaw Racing и установила на него 3,0-литровый двигатель V6 посередине, огромные арки по краям и приделала массивный спортивный зад. В результате получилась одна из самых крутых маленьких машинок, когда-либо сходившая с конвейера.

AMC Gremlin 304

Американские бренды бывают просто безудержными и совершенно лишенными логики, когда доходит до оснащения авто. Поэтому Gremlin 304 получил под капот 5,0-литровый двигатель V8. При этом его мощность составляла всего 150 л.с., да и скорость была тоже достаточно средней. "Гремлин" называли "корветом для бедных". Но своих фанатов машина получила.

Volkswagen Golf W12 Concept

Если кто-то скажет вам, что у немцев нет чувства юмора, не стесняйтесь вспомнить об этом Гольфе, чтобы убедительно доказать их неправоту. В этого малыша инженеры поставили 6,0-литровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом. Им пришлось попотеть, чтобы сделать машину безопасной и усилия окупились интересом к причудливому концепту. Говорят, что VW даже ненадолго задумался о серийном выпуске модели, но до этого так и не дошло.

Mercedes SLK 55 AMG

SLK – это элегантный, почти женственный маленький двухместный кабриолет, изысканный внешний вид которого так причудливо сочетается со спортивным рычанием двигателя. Это машина не для тех, кто любит скучные надежные семейные автомобили. А еще не для водителей без чувства юмора, ведь SLK 55 AMG способен вызвать маниакальный смех у ценителей скорости.

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