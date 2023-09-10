Лучшие авто для владельцев собак: топ-10 для путешествий с четырехлапыми друзьями

Собаки дарят нам радость и яркие эмоции, и наша основная задача – заботиться об их комфорте и безопасности. На рынке есть много вещей для комфорта собак во время длительных путешествий, но в первую очередь важно выбрать правильный автомобиль.

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Эксперты Mirror обнародовали рейтинг десяти лучших автомобилей для путешествий с четырехлапыми друзьями. Для поездок с животными лучше выбрать просторные универсалы или внедорожники.

Skoda Superb Estate

Объем багажника:

660 литров с поднятыми задними сиденьями

1950 литров с опущенными задними сиденьями

Skoda Superb – качественный и надежный семейный универсал с большим багажником, что делает его одним из лучших на рынке по параметрам и ценовой категории.

Skoda Enyaq

Объем багажника :

585 литров багажника с поднятыми сиденьями

1710 литров со сложенными сиденьями

Skoda Enyaq – доступный практичный электрокар с запасом хода примерно 482 км. Enyaq – это электромобиль, но трансмиссия и батареи минимально вмешиваются в багажное пространство, поэтому салон достаточно просторный.

Land Rover Defender

786-литровый багажник у модели 110

1094-литровый багажник у модели 130

Более 2000 литров пространства для сидений в 130

Оригинальный Defender называют "лучшим 4x4 на сегодняшний день". Этот надежный, качественный и просторный автомобиль будет идеальным для путешествий с семьей и домашними любимцами.

Vauxhall Astra Sports Tourer

Объем багажника:

608 литров с приподнятыми сиденьями

1634 литра с опущенными сиденьями

Компания Vauxhall снова начала разрабатывать по-настоящему привлекательные автомобили, и новая Astra – идеальная модель. Astra также доступна как плагин-гибрид, который предлагает немного меньше места для багажника, но остается достаточно комфортным.

Toyota Corolla Touring Sports

Объем багажника: 581 литр с поднятыми задними сиденьями.

Еще один привлекательный универсал, Corolla – это семейный автомобиль с легендарной надежностью и, благодаря проверенной гибридной системе, низкими эксплуатационными затратами. Регулируемый пол Corolla двусторонний и имеет резиновую подкладку с другой стороны, которую легче вытирать, чтобы поддерживать салон в чистоте.

BMW 5 Series Touring

Объем багажника:

570 литров с поднятыми задними сиденьями

1700 литров с опущенными задними сиденьями

Если вы ищете универсал премиум-класса, лучшим выбором станет BMW 5 Series Touring. Это легкая в управлении, быстрая и экономичная модель. Багажник не является самым большим в своем классе (570 литров), но имеет хороший плоский борт для багажа, а все автомобили оснащены выдвижной сеткой, поэтому не потребуется устанавливать дополнительную перегородку.

VW ID Buzz

Огромный объем багажника – 1121 литр.

ID Buzz от Volkswagen – один из тех автомобилей, которые стали культовым с того момента, как сошли с конвейера. Милый ретро-стиль и просторный салон выводят его в десятку лучших автомобилей для семейных путешествий. Авто имеет 1121 литр багажного пространства в правильной конфигурации и множество разумных решений для хранения вещей. Это полностью электрический автомобиль, официальный диапазон составляет 415 км, но когда вы полностью загрузите салон собаками, семьей и багажом, отметка может уменьшиться до 312 км.

Hyundai Ioniq 5

Объем багажника:

527 литров с поднятыми задними сиденьями

1587 литров с опущенными задними сиденьями

Технически это хэтчбек, но на самом деле автомобиль гораздо практичнее, чем может показаться на первый взгляд. Электромобиль предлагает около 482 км на одном заряде.

Volvo EX90

Объем багажника:

650 литров

310 литров даже в семиместном режиме

Volvo EX90 обладает самыми современными технологиями безопасности. Это один из самых практичных и красивых семейных автомобилей, имеющий огромный 650-литровый багажник вместе со скрытым третьим рядом сидений.

BMW M3 Touring

Объем багажника:

500 литров с поднятыми задними сиденьями

1510 литров с опущенными сиденьями

Жесткая подвеска может не обеспечить слишком комфортную езду для вашего любимца, но это довольно качественная и надежная модель для длительных путешествий.

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