Лобовое стекло не будет замерзать вообще: водителям дали совет

Зима для водителей часто начинается с одинаковой проблемы – замерзшего лобового стекла. Иней и лед не только раздражают, но и забирают драгоценные минуты утром.

Впрочем, эксперты утверждают: избежать этого можно без дорогих средств и сложных манипуляций. Достаточно заранее позаботиться об элементарной защите стекла. Простой лайфхак, проверенный многими автомобилистами, поможет сохранить обзор чистым даже в морозные ночи.

Рассказываем, в чем суть метода и как правильно им воспользоваться.

Почему лобовое стекло замерзает зимой

В холодное время года разница температур и повышенная влажность приводят к образованию инея и льда на стекле. Особенно быстро это происходит ночью, когда автомобиль стоит под открытым небом. По данным AA, проблему можно значительно уменьшить, если подготовить авто заранее и минимизировать контакт стекла с холодным воздухом и влагой.

Как сделать, чтобы лобовое стекло не замерзало

Суть совета очень проста – накрыть лобовое стекло на ночь. Для этого подойдет обычный кусок плотного картона, который создает барьер между стеклом и морозным воздухом. Такой метод предотвращает образование инея, поэтому утром вам не придется долго отскребать лед.

Специалисты советуют также, по возможности, парковать авто ближе к дому или в гараже – даже незначительное тепло уменьшает риск обледенения.

Автомобилисты в соцсетях и на форумах подтверждали: картон, полотенце или даже старое одеяло действительно помогают. Один из популярных вариантов – постоянно держать кусок картона в багажнике на случай резкого похолодания.

Кроме того, уменьшение лишней влаги внутри авто также помогает бороться с конденсатом и запотеванием стекол.

Как правильно использовать картон

Чтобы лайфхак был эффективным, важно придерживаться нескольких правил:

используйте сухой и плотный картон;

плотно прижимайте его к стеклу, зафиксировав стеклоочистителями;

не берите тонкие материалы (например, газеты), ведь они впитывают влагу и могут примерзнуть;

после использования дайте картону полностью высохнуть для следующего использования.

Коммерческие чехлы для лобового стекла работают еще лучше, но при отсутствии такого аксессуара картон – вполне достойная альтернатива.

Какой бы способ вы ни выбрали, перед поездкой лобовое стекло должно быть полностью очищено. Эксперты отмечают: управление авто с частично оттаявшим льдом опасно и может привести к штрафам или авариям. Лучше потратить минуту на проверку обзора, чем рисковать на дороге.

Такой простой подход поможет сделать зимние утренники значительно комфортнее – без скребков, нервов и спешки.

