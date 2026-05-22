Куда можно вернуть? Тест на знание ПДД

На перекрестке перед водителем могут лежать несколько вариантов дальнейшего движения, но в реальности он не всегда может выбрать любые, и все из-за ограничений, которые накладывают ПДД. Хорошо ли вы помните соответствующие пункты, поможет проверить специальный тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток с четырьмя потенциальными траекториями для водителя красного авто: А, Б, В и Г. Ваша задача здесь – определить, какой вариант поворота разрешается ему в изображенной ситуации? Выберите правильный вариант среди предложенных:

варианты А и Б; варианты А и Г; варианты Б и В; только вариант Б; все варианты, кроме В; все варианты поворота запрещены.

Сначала стоит обратить внимание на то, что варианты А и Г – это повороты на перекрестке, а варианты Б и В – это повороты во дворы уже за перекрестком. Также важно учесть знак, который установлен на перекрестке перед водителем. Это знак 4.1 "Движение прямо". Его требования действуют на перекресток, перед которым он установлен, или же, если знак установлен вне перекрестка, то требования действуют на участок дороги до ближайшего перекрестка.

Как мы можем видеть в нашей ситуации, знак установлен уже за перекрестком, то есть действие знака распространяется только на повороты Б и В – траектории А и Г для водителя ничем не ограничиваются. Также важно обратить внимание, что он не запрещает поворот направо во дворы, жилые зоны, автозаправочные станции и другие прилегающие к дороге территории. А значит поворот под него по траектории Б нарушением не станет.

Вот и получается, что единственный вариант поворота, который знак запрещает, это поворот В. Правильным вариантом ответа на эту задачу является вариант под номером пять.

