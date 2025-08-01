Куда можно проехать Тест на знание ПДД

Выбрать правильный путь проезда, не нарушив при этом требования ПДД – важное умение для любого водителя. Помочь определить, куда ехать можно, а куда – нет, могут знаки, разметка и некоторые другие нюансы.

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Сможете ли вы прочитать их правильно? Протестируйте себя с помощью задачи, которую опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В ней вам нужно определить, куда может продолжить движение водитель красного авто, который подъехал к перекрестку. Вот какие варианты ответа имеет этот тест:

прямо, налево и в обратном направлении; прямо, направо и в обратном направлении; только прямо; прямо и в обратном направлении; только налево; все направления разрешены.

Первое, на что мы всегда обращаем внимание в задачах с перекрестками, это наличие светофора. Здесь он есть, следовательно перекресток является регулируемым. Также дальнейшие действия водителя определяют установленные на пересечении дорог знаки.

Знак 2.3 "Главная дорога" на решение этой задачи не влияет. А вот знак 3.23 "Поворот налево запрещен" как раз очень важен в поиске правильного ответа.

Поскольку он закреплен на желтом щите, этот знак является временным. Требование данного знака противоречит зеленому сигналу светофора со стрелкой в дополнительной секции, который позволяет водителю движение во всех направлениях. В таких ситуациях нужно помнить, что сигналы светофора отменяют только требования знаков приоритета. А на запрещающие знаки они не действуют. То есть в этой ситуации повернуть налево водитель все же не может. В то же время знак 3.23 не запрещает разворот.

Означает ли это, что водитель в описанной ситуации может проехать во всех направлениях, кроме поворота налево? Нет, не означает.

Обратите внимание на то, что автомобиль находится в крайней левой полосе. А согласно пункту 10.4 действующих ПДД, перед поворотом или разворотом надо занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. То есть поворачивать направо из левой полосы в этой ситуации тоже запрещается.

Таким образом получается, что в описанной ситуации водитель красного авто может продолжить движение только в двух направлениях – прямом и обратном. Правильный вариант ответа здесь четвертый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание ПДД, в которой нужно было определить: кого должен пропустить водитель – велосипедиста или пешехода.

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