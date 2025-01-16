Кто неправильно припарковался? Найдите нарушителя ПДД

Проблема запаркованности украинских городов возникает не только из-за нехватки места, где можно поставить свой автомобиль. Во многом ее создают водители, нарушающие требования ПДД относительно правильной парковки.

Видео дня

Проверьте свои знания соответствующих правил с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Вам нужно внимательно изучить картинку и ответить, водитель какого автомобиля нарушил правила, поставив машину на стоянку.

Вот варианты ответов, среди которых нужно выбрать правильный:

водитель красного автомобиля; водители синего и белого автомобилей; синего и красного; белого и красного; только водитель белого; все нарушают правила.

Чтобы дать правильный ответ, нужно обратить внимание, что участок дороги, где припаркованы авто, находится в жилой зоне. На это указывает знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Тем не менее важно помнить, что и жилая, и пешеходная зоны – это участки, на которых для водителей транспортных средств распространяются определенные требования к парковке. В случае именно с этой задачей все решает лишь один пункт действующих ПДД. А именно пункт 26.2, запрещающий в жилой зоне следующее:

транзитное движение транспортных средств;

стоянку транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;

стоянку с включенным двигателем;

обучающую езду;

движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне).

Итак, мы сразу видим, что водитель красного автомобиля нарушает правила, ведь его двигатель работает. Так же нарушает и водитель синего авто, ведь он припарковался на дороге и тем самым сделал невозможным проезд не только спецтранспорта, но и любого транспорта вообще. А водитель белой машины решил припарковаться на тротуаре, а значит, тоже нарушил правила.

Таким образом, нарушителями в этой задаче явлляются все до одного водителя. Правильным вариантом ответа является шестой.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, как автомобиль может правильно развернуться назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.