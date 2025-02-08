Кто нарушит правила, выполнив разворот: тест на знание ПДД

Маневры на дороге должны быть безопасными – поворачивать, разворачиваться, изменять полосу и так далее нужно так, чтобы не подвергать риску других участников движения. Этому посвящена значительная часть ПДД, но хорошо ли вы помните все соответствующие правила?

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Чтобы проверить себя, вы можете попытаться решить задачу, предлагаемую YouTube-канал "За! Правилами". В ней нужно определить, водитель какого автомобиля в заданных условиях нарушит правила, выполнив разворот?

На картинке с условиями мы видим два легковых автомобиля – красный и синий. Водители обеих машин намерены развернуться на перекрестке. Вот варианты ответа на вопрос, кто из них нарушит ПДД:

водитель красного автомобиля; водитель синего автомобиля; оба нарушат; оба не нарушат правила.

Итак, рассмотрим изображение внимательно. Оба водителя сигнализируют о намерении развернуться световым указателем поворота. Водитель синей машины при этом находится в левой полосе, а красной – в правой.

На обеих полосах перед перекрестком нанесена дорожная разметка 1.18 "направления движения по полосам". Эта разметка позволяет водителю синего авто повернуть налево, а красного – повернуть налево и двигаться прямо. При этом, согласно пункту 34 действующих ПДД, такая разметка разрешает также разворот из крайней левой полосы. Согласно ему, водитель синего авто имеет право развернуться из своего положения, а красного – нет. Итак, водитель красной машины точно нарушает правила.

Теперь посмотрим на знаки. Перед перекрестком мы видим знак 5.7.2 "выезд на дорогу с односторонним движением" и знак 3.23 "поворот налево запрещен", который имеет желтый фон и является временным, не запрещают водителю развернуться. Разворот – единственное направление, в котором водителю синего авто разрешается продолжить движение в заданной ситуации, согласно дорожным знакам и разметке.

Таким образом, в заданных условиях, выполнив разворот, нарушит правила только водитель красного автомобиля. Правильный вариант ответа – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кому жест регулировщика запрещает дальнейшее движение на перекрестке.

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