Кто нарушает? Коварный тест для водителей

Чтобы безопасно преодолеть такую зону повышенной опасности, как перекресток дорог, нужно четко соблюдать все требования ПДД. А как у вас со знанием правил?

Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задание в нем звучит просто и понятно: нужно определить, кто из водителей нарушит правила, повернув направо на перекрестке. И условия задачи предлагают нам оценить действия водителей желтого и синего авто, которые одновременно подъехали к пересечению дорог и включили световой указатель поворота. Выбранные ими траектории поворота направо обозначены на рисунке стрелками соответствующего цвета. А вот и варианты ответа на вопрос, кто нарушит правила:

водитель желтого автомобиля; водитель синего; оба нарушат; оба не нарушат правила.

Из подсказок, которые могут нам помочь в решении этой задачи мы видим два дорожных знака. Знак "Дать дорогу" в данной ситуации никак не влияет на дальнейшее движение обеих машин. А вот знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" является здесь очень важным. Он указывает на то, что оба водителя выезжают с одной улицы с односторонним движением на другую улицу, движение по которой организовано по такому же принципу.

На первый взгляд в такой ситуации может показаться, что правила нарушает водитель желтого авто, ведь он не занял для поворота направо соответствующее крайнее положение на проезжей части, а вот водитель синей машины здесь якобы действует правильно.

Однако на самом деле это обманчивое впечатление. Действительно перед поворотом или разворотом вы обязательно должны занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Но из этого правила есть несколько исключений, их перечисляет пункт 10.4 действующих ПДД. Соответствующее крайнее положение можно не занимать при въезде на круговой перекресток, а также если направление движения определено дорожными знаками или разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части дорожными знаками или разметкой. И условия задачи предусматривают именно последнее из этих исключений. Это означает, что водитель желтого авто, поворачивая не из крайнего положения, правил не нарушит.

А вот водитель синего автомобиля как раз поворачивает неправильно. Пункт 10.5 Правил требует при повороте направо двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. А выбранная водителем синего авто траектория это требование нарушает.

Таким образом, нарушителем в этой задаче является водитель синего авто. Правильным является второй вариант ответа.

