Можно ли сделать остановку? Тест на знание ПДД

Казалось бы, что может быть проще, чем остановка у обочины дороги для посадки или высадки пассажиров? Выбирай ближайшее свободное место и действуй. Но в действующих ПДД существует немало нюансов, которые нужно учитывать перед такими остановками.

Хорошо ли вы это умеете, поможет определить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По условиям теста водитель красного авто планирует припарковаться возле остановки и осуществить посадку пассажирки. Но разрешается ли ему осуществить это? Вариантов ответа всего два:

разрешается; запрещается.

Для начала обратим внимание на знаки и дорожную разметку в месте, где планирует припарковаться водитель. На обочине мы видим знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", который дублирует соответствующая дорожная разметка. Следовательно, водитель в этой ситуации собирается остановиться на полосе для движения маршрутных транспортных средств.

А согласно пункту 17.1 действующих ПДД, на такой полосе запрещается движение и остановка других транспортных средств, кроме такси и велосипедистов. Дает ли нам это возможность дать окончательный ответ на эту задачу? На самом деле здесь стоит обратить внимание на еще один нюанс. Полоса для маршрутных ТС здесь отделена прерывистой линией дорожной разметки. А здесь уже в силу вступает пункт 17.2 Правил. Он позволяет заезжать на эту полосу перед поворотом направо, а также для остановки для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

А значит в этой ситуации водитель красного авто может подобрать свою пассажирку, даже несмотря на то, что она стоит возле полосы для маршрутного транспорта, и при этом не нарушить требований ПДД. Правильным является первый вариант ответа.

