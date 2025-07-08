Кто может проехать только в одном направлении? Запутанная задача по ПДД

Знание Правил дорожного движения(ПДД) является чрезвычайно важным для каждого участника дорожного движения, независимо от его опыта. Особенно это касается проезда нерегулируемых перекрестков, где отсутствие светофоров требует максимального внимания к дорожным знакам и разметке.

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Неправильная трактовка правил в таких ситуациях может привести к серьезным авариям и опасным инцидентам. OBOZ.UA предлагает разобрать запутанное задание по ПДД, которое поможет как начинающим, так и опытным водителям освежить свои знания и повысить ответственность на дороге.

Тест по ПДД по проезду нерегулируемого перекрестка

Перед нами нерегулируемый перекресток, к которому одновременно подъехали четыре автомобиля разных цветов: красный, желтый, белый и синий. Наша задача состоит в определении, водитель какого из этих автомобилей имеет право проехать только в одном направлении, а кому разрешается сразу несколько вариантов движения. Отсутствие светофоров указывает на то, что ориентироваться необходимо исключительно по дорожным знакам, установленным на перекрестке.

Подсказка к тесту по ПДД

Начнем с водителя красного автомобиля, который подъехал к перекрестку в левой полосе. Перед ним установлен знак 2.3 "Главная дорога" с табличкой 7.8 "Направление главной дороги", что указывает на его приоритет. Однако ключевым для определения разрешенных направлений является знак "Направление движения по полосам". Кажется, что он позволяет только поворот налево с левой полосы.

Важно помнить, что этот знак не запрещает разворот. Следовательно, водителю красного автомобиля разрешаются два направления: налево и разворот. Аналогичная ситуация и с водителем желтого автомобиля: со своей полосы ему разрешено движение прямо и направо, и ничто не ограничивает его выбор.

Переходим к водителю белого автомобиля. Он подъехал к перекрестку, перед которым установлены знаки приоритета: 2.1 "Уступить дорогу" и все та же табличка 7.8 "Направление главной дороги". Эти знаки указывают на то, что он должен уступить дорогу транспортным средствам на главной. Но для определения разрешенных направлений важным является другой знак — 4.5 "Движение прямо или налево". Этот знак, как и в предыдущих случаях, разрешает движение прямо или налево. Кроме того, он также не запрещает разворот. Следовательно, водителю белого автомобиля разрешаются три направления: прямо, налево или разворот.

Ситуация с водителем синего автомобиля является наиболее запутанной. Он также видит знак 4.5 "Движение прямо или налево", который позволяет движение прямо, налево и разворот. Однако ключевым фактором является его расположение – синий автомобиль подъехал к перекрестку, заняв крайнюю правую полосу. Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения, перед поворотом или разворотом водитель обязан занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части.

Исключением являются случаи, когда движение на перекрестке возможно только в одном направлении, или направление движения определено дорожными знаками или разметкой. Поскольку этот случай не подпадает под исключения, водитель синего автомобиля с крайней правой полосы не может повернуть налево или развернуться.

Ответ на тест по ПДД

Более того, повернуть направо водителю синего автомобиля не позволяет сам знак 4.5 "Движение прямо или налево". Таким образом, единственное направление, в котором водитель синего автомобиля может продолжить движение, – это прямо. Следовательно, именно водитель синего автомобиля в изображенной ситуации имеет право проехать только в одном направлении.

OBOZ.UA также предлагает тест по ПДД относительно поведения пешехода на проезжей части.

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