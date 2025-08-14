Кто может проехать? Тест на знание сигналов регулировщика
Перекрестки с присутствием регулировщика остаются одной из самых сложных тем в изучении Правил дорожного движения. В таких ситуациях порядок проезда определяется не светофором или знаками, а исключительно положением рук регулировщика, что требует четкого понимания соответствующих положений ПДД и мгновенной ориентации на месте.
Тестовые задачи являются важным инструментом для проверки знаний водителей. В приведенном ниже примере рассмотрим ситуацию, в которой участвуют четыре транспортных средства, а порядок движения определяется сигналом регулировщика с вытянутой вперед правой рукой.
Водитель какого транспортного средства имеет право проехать перекресток при этом сигнале регулировщика?
- только велосипедист;
- водители белого и желтого автомобилей;
- велосипедист и водитель красного;
- красного и белого;
- только водитель красного;
- только водитель желтого автомобиля.
Пояснение
Согласно пункту 8.8 ПДД, когда регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед:
- Со стороны груди (то есть спереди) – разрешен только поворот направо.
- С левой стороны – нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях, трамваям – только налево.
- Со стороны правого плеча и со спины – движение запрещено полностью.
Красный автомобиль подъезжает со стороны спины – согласно правилам, движение ему запрещено в любом направлении, даже справа. Велосипедист подъезжает со стороны груди, ему разрешен только поворот направо, а он хочет ехать прямо, что запрещено.
Желтый и белый автомобили подъезжают с левой стороны регулировщика – согласно пункту 8.8, нерельсовым транспортным средствам с этой стороны разрешено движение во всех направлениях.
То есть:
- желтому – поворот налево разрешен;
- белому – поворот направо также разрешен.
Право проехать перекресток при этом сигнале имеют только:
- водитель белого автомобиля,
- водитель желтого автомобиля.
Правильный ответ – вариант 2.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- определите, кто должен уступить дорогу в этой ситуации;
- выполните непростое задание об опережении;
- или решите задачу о сигналах регулировщика.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.