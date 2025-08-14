Кто может проехать? Тест на знание сигналов регулировщика

Перекрестки с присутствием регулировщика остаются одной из самых сложных тем в изучении Правил дорожного движения. В таких ситуациях порядок проезда определяется не светофором или знаками, а исключительно положением рук регулировщика, что требует четкого понимания соответствующих положений ПДД и мгновенной ориентации на месте.

Видео дня

Тестовые задачи являются важным инструментом для проверки знаний водителей. В приведенном ниже примере рассмотрим ситуацию, в которой участвуют четыре транспортных средства, а порядок движения определяется сигналом регулировщика с вытянутой вперед правой рукой.

Водитель какого транспортного средства имеет право проехать перекресток при этом сигнале регулировщика?

только велосипедист; водители белого и желтого автомобилей; велосипедист и водитель красного; красного и белого; только водитель красного; только водитель желтого автомобиля.

Пояснение

Согласно пункту 8.8 ПДД, когда регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед:

Со стороны груди (то есть спереди) – разрешен только поворот направо.

С левой стороны – нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях, трамваям – только налево.

Со стороны правого плеча и со спины – движение запрещено полностью.

Красный автомобиль подъезжает со стороны спины – согласно правилам, движение ему запрещено в любом направлении, даже справа. Велосипедист подъезжает со стороны груди, ему разрешен только поворот направо, а он хочет ехать прямо, что запрещено.

Желтый и белый автомобили подъезжают с левой стороны регулировщика – согласно пункту 8.8, нерельсовым транспортным средствам с этой стороны разрешено движение во всех направлениях.

То есть:

желтому – поворот налево разрешен;

белому – поворот направо также разрешен.

Право проехать перекресток при этом сигнале имеют только:

водитель белого автомобиля,

водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ – вариант 2.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.