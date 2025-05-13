Кто кому должен уступить дорогу? Сложный тест на знание ПДД

Чтобы правильно и безопасно разъезжаться на дороге, водители должны четко знать, кто в какой ситуации имеет приоритет, а кому следует уступать дорогу. Все это регулируется требованиями ПДД.

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Хотите проверить свои знания? Воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам дана ситуация с четырьмя транспортными средствами, которые встретились в одной точке дороги.

Красное авто планирует ехать прямо, синее – перестроиться в левый ряд. При этом перед ними мы видим автобус, который отходит от остановки, а еще дальше – авто, которое мигает аварийным сигналом. В каком порядке должны проехать этот участок транспортные средства. Вот варианты ответов:

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Рассмотрим первым автобус. Он начинает движение от остановки, расположенной в заездном кармане. Он отмечен знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". А впереди в его полосе стоит авто, с включенным аварийным сигналом, которое и заставляет остальные ТС выполнять объезд. Этот нюанс важен, ведь согласно пункту 17.4 действующих ПДД, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости уступить дорогу этим маршрутным транспортным средствам. Это означает, что водитель синего авто должен пропустить автобус.

Кстати, уступить водитель синей машины должен и своему визави на красной машине. Ее водитель намерен перестроиться в полосу, по которой красный автомобиль движется без изменения направления движения. В этой ситуации нужно руководствоваться пунктом 10.3 ПДД, согласно которому водитель, который меняет полосу, должен пропустить транспортные средства, движущиеся в попутном направлении по той полосе, в которую он хочет попасть. Два этих обстоятельства указывают на то, что синее авто точно проедет этот участок последним.

Осталось выяснить, кто может проехать первым – автобус или красная машина. Здесь снова важно обратить внимание на белый внедорожник. Его водитель, кстати, нарушил правила, ведь остановился ближе, чем за 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

В такой ситуации водитель автобуса должен выехать из пункта остановки, проехать несколько метров и затем объехать белый внедорожник, перестраиваясь на полосу по которой движется красный автомобиль. Это означает, что в действие здесь вступает снова пункт 10.3 действующих ПДД, который обязывает водителя автобуса уступить дорогу красному автомобилю.

Следовательно, в этой ситуации водитель красного авто спокойно движется в выбранном направлении прямо, вслед за ним водитель автобуса может выполнить объезд препятствия, а последней участок проедет синяя машина. Правильным вариантом ответа является шестой.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест для опытных водителей на определение возможной траектории движения авто.

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