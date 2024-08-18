Кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге? Задания по ПДД с фото

Передвижение по городу предполагает умение правильно и безопасно выполнять обгоны. Но помните ли вы все соответствующие требования ПДД ?

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Тест на их знание предлагает Telegram-канал "За! Правилами". В условии задачи мы видим две пары автомобилей и в каждой едущее позади авто хочет выполнить обгон.

Внимательно проанализируйте условия, в которых находятся все авто, и ответьте, кто из водителей нарушает правила. Вариантов ответа на эту задачу четыре:

нарушает водитель красного авто; нарушает водитель синего авто; нарушают оба; не нарушает ни один.

Как видим, водитель синего авто пытается обогнать серую машину на пересечении дорог. Это является нарушением, если обгон выполняется на перекрестке. Но знак указывает, что маневр производится на въезде из жилой зоны. Следовательно, это не нарушение.

Что касается водителя красного автомобиля, то он пытается объехать синюю машину по разметке пешеходного перехода, а это прямое противоречит требованиям ПДД. Итак, правильным ответом на эту задачу будет первый вариант – водитель красного автомобиля нарушает правила.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на нарушение правил парковки.

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