Кто имеет преимущество? Непростой тест по ПДД

Объезд препятствий на дороге требует от водителей четкой координации и правильного понимания, кто имеет преимущество в данной ситуации. Все соответствующие требования прописаны в ПДД, но хорошо ли вы помните нужные пункты?

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Проверьте свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Его условия предлагают нам определить, кто из водителей в ситуации объезда зоны ремонта на дороге будет иметь преимущество.

Итак, мы видим участок автодороги, на котором встретились белая легковушка и синий грузовик. В полосе движения легковушки происходит ремонт, поэтому ее водителю приходится объезжать эту зону. Кто будет иметь преимущество на этом участке:

водитель белого автомобиля; водитель грузовика.

По условиям задачи ремонтные работы затрудняют встречный разъезд. Но не только этот нюанс нужно учитывать при выборе правильного ответа. Также важно обратить внимание, что дорога, на которой происходит ситуация, имеет подъем. Водитель белого авто при этом движется вверх, а грузовик спускается вниз.

Как мы уже отметили, дорожные работы проводятся в полосе движения, в которые находится белая машина. В таких условиях пункт 13.4 действующих ПДД утверждает: если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу. Но на участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

И это исключение из правила четко указывает, что в предложенных условиях уступить дорогу должен водитель грузовика, то есть преимущество в этой ситуации за белой легковушкой. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кто нарушает правила буксировки.

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