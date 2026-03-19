Кто имеет право продолжить движение прямо? Тест для водителей

Казалось бы, что может быть проще, чем указания светофора с его тремя цветными сигналами? Тем не менее, дополнительные секции могут вносить определенную путаницу в считывание этих сигналов, поэтому водители должны на зубок знать все положения ПДД, которые регулируют этот момент.

Именно на знание соответствующих пунктов проверит вас тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задачка на первый взгляд кажется простой: мы видим три машины (красную, синюю и зеленую), которые оказались перед светофором и водители которых намерены продолжить движение прямо. Определите, водители каких имеют право двигаться именно таким образом. И вот варианты ответов:

только водитель зеленого автомобиля; только водитель синего автомобиля; только водитель красного автомобиля; водители красного и синего автомобилей; всем движение разрешается; всем движение запрещено.

Давайте присмотримся внимательнее к светофору, который и определяет порядок движения на этом перекрестке. На нем горит красный сигнал, который запрещает продолжать движение в любом направлении. Но при этом светофор имеет дополнительную секцию, в которой горит зеленая стрелочка. Такая секция позволяет продолжать движение в указанном направлении – в нашем случае это именно направление прямо вперед.

Но важно также понять, всех ли полос изображенной дороги касается данный сигнал. Перед перекрестком здесь нет ни знаков, ни разметки, которая бы указывала, с какой полосы и куда разрешается продолжать движение. И, если перед поворотом или разворотом нужно занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части, то для движения прямо может подойти любая полоса, если это не противоречит требованиям дорожных знаков или разметки. Но они здесь отсутствуют.

Что касается самой стрелки в дополнительной секции, то пункт 8.7.3 действующих ПДД сказано, что сигнал в виде зеленой стрелки или стрелок в дополнительной или дополнительных секциях вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений. Таким образом, конкретно в этой ситуации продолжить движение прямо разрешается всем трем водителям, но все они должны уступить дорогу другим транспортным средствам, которые движутся с других направлений. Правильным является пятый вариант ответа на эту задачу.

