Крутой внедорожник производителя дешевых машин Dacia показали на новых фото

Известный производитель дешевых машин Dacia создал крутой внедорожник Sandrider. Этот автомобиль совсем не похож на другие модели, и поможет компании заново заявить о себе.

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Новую Dacia Sandrider показывает на фото Carscoops. Это не привычный бюджетный автомобиль, которыми известен румынский бренд. В компании создали настоящего "монстра" с силовой установкой мощностью 360 л.с. Здесь полный привод и спортивная раллийная подвеска.

Ралли Дакар 2025 года уже стартовало в Саудовской Аравии – три экипажа Dacia Sandrider в нем участвуют. Ранее болид занял 1 и 2 места в ралли Rallye du Maroc в Марокко.

Для достойного выступления здесь есть все из мира гоночных внедорожников: карбоновый кузов, высокий клиренс, 37-дюймовые покрышки и мощный мотор.

Двигатель Dacia Sandrider – 3-литровый твин-турбо V6 мощностью 360 л.с. (539 Нм). Внедорожник получил 6-ступенчатую КПП в составе полноприводной трансмиссии. Если бы компания вывела такую машину на рынок, она была бы намного дороже знаменитого Duster.

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