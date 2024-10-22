Кроссовер на базе недорогого VW показали с альтернативным дизайном

Кроссовер Cupra Formentor 2025 модельного года на базе недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan показали в сети с альтернативным дизайном. Хотя ранее эту модель рассекретили официально после модернизации.

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Модель Cupra Formentor представляет собой более стильный и "спортивный" вариант VW Tiguan. На канале Digimods DESIGN показали, как мог бы выглядеть этот автомобиль в 2025 году после рестайлинга.

Но, фактически, новый Cupra Formentor был представлен совсем недавно после модернизации с измененной внешностью. Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменили, обновили графику фонарей. Появились новые колесные диски и свежая палитра цветов кузова. В салоне изменилась отделка, появилось новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Formentor 2024 сохранили разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Покупателям доступен диапазон 150-333 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

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