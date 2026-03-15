Количество смертельных ДТП увеличивается в дни выхода известной музыки – неожиданное исследование

Нет ничего более захватывающего, чем просыпаться под новую музыку любимого исполнителя. Однако неожиданное исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, показывает, что выход известных музыкальных альбомов может совпадать с увеличением количества смертельных автомобильных аварий.

Исследователи обнаружили, что в дни, когда выходят новые песни или альбомы, количество смертельных случаев на дорогах в США также растет, что вызывает новые вопросы относительно отвлечения внимания на смартфоны за рулем, пишет Parade .

В анализе рассмотрены дни выпуска 10 альбомов, которые генерировали наибольшее количество однодневных стримов между 2017 и 2022 годами, а также сравнены данные о смертности в ДТП за дни непосредственно до и после этих релизов. В группу входили крупные проекты нескольких самых известных имен в музыке, таких как Тейлор Свифт, Дрейк, Бэд Банни, Кендрик Ламар, Гарри Стайлз и Канье Уэст, которые исследователи использовали как маркеры дней, когда активность прослушивания возросла.

Исследователи считают, что отвлечение внимания от смартфонов может помочь объяснить эту закономерность.

В статье авторы пишут, что их выводы "указывают на то, что отвлечение внимания водителя, использующего смартфон, является вероятным фактором", отмечая, что водители могут взаимодействовать с приложениями или устройствами для потоковой передачи музыки, находясь за рулем.

Однако исследователи также отметили, что исследование не доказывает, что релизы альбомов непосредственно вызывают сбои. Они признали, что другие факторы, в частности тот факт, что многие альбомы выходят в пятницу, когда люди могут больше путешествовать или общаться, также могут играть определенную роль.

Однако, даже после учета таких факторов, как праздники и особенности путешествий в разные дни недели, исследователи обнаружили, что количество смертельных случаев в ДТП оставалось выше в дни выхода альбомов по сравнению с соседними датами.

