Когда появится новая Mazda CX-5: о недорогом кроссовере известно почти все

Успешный кроссовер Mazda CX-5 скоро сменит поколение для 2026 года. Уже известно, когда появится недорогая модель 3 поколения, которая является долгожданным автомобилем. Кроссовер составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим представителям популярного сегмента.

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Японскую модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях. В Motor1 изобразили машину максимально приближено к серийному варианту.

По всей видимости, похожим образом может выглядеть новая Mazda CX-5 3 поколения. Изображение создали как раз на основе шпионских снимков тестового прототипа. Премьера ожидается летом 2025 года.

Работа над Mazda CX-5 ведется активно. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

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