Новая Toyota RAV4 2026 года станет еще дешевле. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года полностью рассекречен как представитель сегмента недорогих моделей самого популярного формата. Но эта машина станет еще дешевле благодаря новому базовому варианту.

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Об этом стало известно Motor1. Теперь можно купить только гибрид Toyota RAV4 6 поколения. При этом все модификации являются полноприводными. Но в дальнейшем появится гибрид RAV4 с передним приводом. Такой автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится.

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

В салоне Toyota RAV4 появилось несколько крупных экранов и современное оборудование. Также пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый мощный кроссовер Renault.