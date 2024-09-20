Китайцы отправили в продажу недорого соперника лучших внедорожников

Китайская компания Great Wall отправила в продажу новый недорогой внедорожник. Tank 300 будет соперничать с лучшими моделями среди среди самых известных представителей сегмента.

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Внедорожник Tank 300 давно знаком китайцам и покупателям в некоторых других странах. Однако только теперь модель начала выбираться на глобальный рынок. Детали о машине сообщает Motor1.

На этот раз компания Great Wall предложила потенциальным покупателям познакомиться с мощным вариантом Tank 300 Hybrid 2025 модельного года. В движение автомобиль приводит 345-сильная гибридная установка.

Это более мощная вариация стандартной модели Tank 300, которая по традиции для китайских автомобилей копирует дизайн известных зарубежных внедорожников. На рынок Новой Зеландии эту машину отправили с ценой около 35 000 долларов.

Силовая установка соединена с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, приводящей в движение все четыре колеса.

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