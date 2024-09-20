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Китайцы отправили в продажу недорого соперника лучших внедорожников

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
186
Tank 300

Китайская компания Great Wall отправила в продажу новый недорогой внедорожник. Tank 300 будет соперничать с лучшими моделями среди среди самых известных представителей сегмента.

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Внедорожник Tank 300 давно знаком китайцам и покупателям в некоторых других странах. Однако только теперь модель начала выбираться на глобальный рынок. Детали о машине сообщает Motor1.

На этот раз компания Great Wall предложила потенциальным покупателям познакомиться с мощным вариантом Tank 300 Hybrid 2025 модельного года. В движение автомобиль приводит 345-сильная гибридная установка.

Tank 300

Это более мощная вариация стандартной модели Tank 300, которая по традиции для китайских автомобилей копирует дизайн известных зарубежных внедорожников. На рынок Новой Зеландии эту машину отправили с ценой около 35 000 долларов.

Силовая установка соединена с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, приводящей в движение все четыре колеса.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, появились новые детали о долгожданном внедорожнике Mitsubishi с легендарным названием.