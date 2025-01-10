Киев в лидерах: где самые дешевые и дорогие автомобили в Украине

В Украине исследовали рынок б/у автомобилей на предмет определения средних цен по регионам. Так нашли самые дешевые и дорогие вторичные рынки. По одному из параметров Киев лидирует.

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Столичный регион оказался самым дорогим. Результаты анализа приводит Институт исследований авторынка. Б/у машины в Украине в последнее время существенно подорожали.

Среднюю цену определяли не для конкретной модели автомобиля, а как стоимость машин в целом на территории конкретной области. Логично предположить, что в наиболее населенных регионах также больше дорогих автомобилей. Это тоже влияет на среднюю цену.

Киев и Киевская область со средней ценой 8400 долларов оказались на первом месте по стоимости. Львовская область чуть дешевле – $7999. На третьем месте Волынская область с $7000.

В среднем самые дешевые б/у автомобили нашли в Херсонской области (2900 долларов), немного дороже – в Донецкой ($3000). Чуть выше – машины в Запорожской области со средней ценой на вторичном рынке 4200 долларов.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, на рынок готовится выйти новый доступный кроссовер Dacia.