Kia представила мощный кроссовер с хорошим оснащением дешевле RAV4. Фото

Долгожданный кроссовер Kia EV5 оказался доступной альтернативой многим кроссоверам, включая Sportage и Toyota RAV4. Базовая модификация уже отправилась на рынок. Теперь производитель представил топовый вариант электрической модели, которая не оснащена ДВС, но получила достойный список оборудования.

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Как стало известно OBOZ.UA, самый дорогой Kia EV5 оценили в 26 000 долларов. Но даже это очень дешево. Модель предлагает два мотора, полный привод, 313 л.с., батарею на 88 кВтч и запас хода в 700 км.

Новинка чуть крупнее Sportage. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

В оснащении топовой модификации – кресло водителя с большим количеством электрических регулировок, подогревом, охлаждением и массажем, цифровой ключ, холодильник и ассистенты обеспечения активной безопасности.

Кроме того, покупателям предлагаются трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, парковочный ассистент, система полуавтономного вождения.

Базовая машина стоит 20 700 долларов. У нее один мотор, задний привод, 218 л.с., батарея емкостью 64 кВтч и запас хода 530 км.

Ранее OBOZ.UA показывал новый дешевый электромобиль из Китая.