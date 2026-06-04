Каков порядок разъезда? Тест на знание ПДД

Правильно въехать на круговое перекресток может быть непростой задачей, особенно для неопытного водителя. На таких участках дороги действуют несколько отличные требования ПДД, которые надо помнить на зубок. Насколько хорошо вы их выучили, поможет проверить тест.

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Его составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Изображение задает нам условия задачи: по кольцу движутся красный и синий автомобили, и в этот же момент туда планирует въехать зеленая легковушка. Каким должен быть правильный порядок разъезда в этой ситуации? Хорошо подумайте и выберите вариант среди предложенных:

зеленый автомобиль, синий, красный; синий, красный, зеленый; красный, синий, зеленый; зеленый, красный, синий; синий, зеленый, красный; красный, зеленый, синий.

О том, что мы видим перед собой именно круговой перекресток, свидетельствует знак 4.10. Следовательно, руководствоваться при решении задачи мы будем требованиями ПДД для кругового движения. Так, начиная с 28 апреля 2017 года, на перекрестках, где движение организовано именно таким образом, преимущество предоставляется тому транспортному средству, которое уже движется по кругу. То есть, согласно этому правилу, водитель зеленой машины должен пропустить другие транспортные средства.

А как насчет остальных двух водителей? Стрелки на изображении указывают нам, что водитель синего пикапа намерен перестроиться на полосу, по которой уже движется водитель красного автомобиля. И хотя водитель пикапа и находится справа от водителя красной машины, уступить придется именно ему. Ведь пункт 10.3 действующих ПДД движения говорит, что в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Таким образом, водитель красного авто у нас имеет безоговорочное преимущество, а водителю зеленого придется пропустить тех, кто уже едет по кольцу. А значит порядок разъезда здесь будет такой: сначала красное авто, затем – синее и наконец – зеленое. Этот порядок соответствует варианту ответа под номером три.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой сигнал поворота должен включить водитель желтого авто.

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