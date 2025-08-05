Какому трамваю должен уступить дорогу водитель? Задание по ПДД

На дороге преимущество в большинстве ситуаций имеет трамвай. Но что делать водителю, который встретил на своем пути сразу два рельсовых транспортных средства? Если четко руководствоваться требованиями ПДД, то выйти из такой ситуации можно без проблем.

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Сможете ли вы с ней справиться, подскажет тест, который был опубликован YouTube-каналом "За! Правилами". В нем вам нужно определить, какому из двух трамваев должен уступить дорогу автомобиль на перекрестке.

По условиям задачи, белое легковое авто движется по дороге напрямик, но на перекрестке дорог оказывается в ситуации, когда желтый трамвай, едущий во встречном направлении поворачивает направо, пересекая полосу движения, где находится авто. В это же время с левой стороны на эту дорогу собирается повернуть красный трамвай. Его водитель тоже сигнализирует о намерении выполнить правый поворот. Какому из трамваев должен уступить водитель авто:

только красному трамваю; только желтому трамваю; должен уступить дорогу обоим; не должен уступать дорогу ни одному.

На первый взгляд кажется, что ситуация, описанная в задаче, сложилась на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог. Это бы означало, что разъезжаться водители должны по правилу препятствия справа.

Впрочем, даже если бы мы имели дело именно с этим типом перекрестка, то водитель все равно должен был бы уступить обоим трамваям. Поскольку на таких перекрестках трамвай всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами. Об этом говорится в пункте 16.12 действующих ПДД.

Однако на предложенном рисунке перекрестка даже нет. Трамвайные пути пересекают полосу движения для нерельсовых транспортных средств вне перекрестка. На это в частности указывает знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями".

Разъезд в таких ситуациях регулирует пункт 17.3 ПДД. Он четко указывает, что вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо).

Трамвайного депо на нашем рисунке нет, а значит, водитель белого автомобиля должен уступить дорогу как желтому, так и красному трамваю. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где два водителя должны были разъехаться на перекрестке с трамваем.

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