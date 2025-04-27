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Какой поворот надо включать, заезжая на круг? Большинство водителей путают

Елена Былим
Авто Oboz
2 минуты
102
Какой поворот надо включать, заезжая на круг? Большинство водителей путают

Кольцевые перекрестки являются распространенным элементом дорожной инфраструктуры в городах. Однако движение по ним, в частности, по использованию световых указателей поворота, нередко вызывает вопросы у водителей. Многие путаются, нужно ли включать поворотник при въезде на круг. Правила дорожного движения Украины дают четкое разъяснение по этому маневру. Главное правило состоит в правильном различении момента въезда и выезда с перекрестка.

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Согласно положениям ПДД (ПДД Украины 9.2 "Предупредительные сигналы"), использование световых указателей поворота обязательно только перед началом движения, остановкой, перестройкой, а также перед поворотом или разворотом.

Распространенная ошибка среди водителей — ошибочное использование левого указателя поворота при въезде на кольцо. Некоторые считают, что таким образом они сигнализируют о своем движении по кругу. Однако это противоречит Правилам и может ввести в заблуждение других водителей, ожидающих возможности въехать на перекресток. Сигнал левого поворота в стандартных ситуациях означает намерение повернуть налево или совершить разворот, и его некорректное использование на кольце может создать непредсказуемую ситуацию на дороге.

Как правильно заезжать на круговой перекресток

Въезд на перекресток с круговым движением (на "кольцо") не подпадает ни под одно из этих определений. Водитель в данный момент не совершает произвольный поворот или смену полосы, а двигается по определенной траектории, указанной дорожным знаком 4.10 "Круговое движение" и разметкой.

Именно поэтому, при въезде на кольцо указатель поворота включать не нужно, поскольку это не маневр, требующий сигнализации согласно ПДД.

Какой поворот надо включать, заезжая на круг? Большинство водителей путают

Где нужно включать поворот

В отличие от въезда существуют ситуации на кольцевом перекрестке, когда без поворотников обойтись нельзя. В первую очередь это касается выезда из кольца. Такой маневр считается правым поворотом, и перед его исполнением необходимо обязательно включить правый указатель поворота, чтобы сообщить другим участникам движения о своем намерении покинуть перекресток.

Кроме того, если кольцо имеет несколько полос и вам нужно изменить полосу движения для дальнейшего движения по кругу или для подготовки к выезду, следует включить соответствующий указатель поворота, сигнализируя о своей перестройке.

Следовательно, во избежание путаницы и безопасности дорожного движения следует четко помнить ключевое правило: при въезде на перекресток с круговым движением нет необходимости включать указатель поворота. Его использование обязательно только при выезде из кольца (правая сигнализация поворота) и при изменении полосы движения в пределах самого круга. Правильная и своевременная сигнализация своих намерений делает движение на кольцевых перекрестках более прогнозируемым и безопасным для всех участников дорожного движения, способствуя взаимопониманию между водителями.

OBOZ.UA также предлагает водителям пройти тест на знание правил проезда перекрестка.

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