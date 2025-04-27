Какой поворот надо включать, заезжая на круг? Большинство водителей путают

Кольцевые перекрестки являются распространенным элементом дорожной инфраструктуры в городах. Однако движение по ним, в частности, по использованию световых указателей поворота, нередко вызывает вопросы у водителей. Многие путаются, нужно ли включать поворотник при въезде на круг. Правила дорожного движения Украины дают четкое разъяснение по этому маневру. Главное правило состоит в правильном различении момента въезда и выезда с перекрестка.

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Согласно положениям ПДД (ПДД Украины 9.2 "Предупредительные сигналы"), использование световых указателей поворота обязательно только перед началом движения, остановкой, перестройкой, а также перед поворотом или разворотом.

Распространенная ошибка среди водителей — ошибочное использование левого указателя поворота при въезде на кольцо. Некоторые считают, что таким образом они сигнализируют о своем движении по кругу. Однако это противоречит Правилам и может ввести в заблуждение других водителей, ожидающих возможности въехать на перекресток. Сигнал левого поворота в стандартных ситуациях означает намерение повернуть налево или совершить разворот, и его некорректное использование на кольце может создать непредсказуемую ситуацию на дороге.

Как правильно заезжать на круговой перекресток

Въезд на перекресток с круговым движением (на "кольцо") не подпадает ни под одно из этих определений. Водитель в данный момент не совершает произвольный поворот или смену полосы, а двигается по определенной траектории, указанной дорожным знаком 4.10 "Круговое движение" и разметкой.

Именно поэтому, при въезде на кольцо указатель поворота включать не нужно, поскольку это не маневр, требующий сигнализации согласно ПДД.

Где нужно включать поворот

В отличие от въезда существуют ситуации на кольцевом перекрестке, когда без поворотников обойтись нельзя. В первую очередь это касается выезда из кольца. Такой маневр считается правым поворотом, и перед его исполнением необходимо обязательно включить правый указатель поворота, чтобы сообщить другим участникам движения о своем намерении покинуть перекресток.

Кроме того, если кольцо имеет несколько полос и вам нужно изменить полосу движения для дальнейшего движения по кругу или для подготовки к выезду, следует включить соответствующий указатель поворота, сигнализируя о своей перестройке.

Следовательно, во избежание путаницы и безопасности дорожного движения следует четко помнить ключевое правило: при въезде на перекресток с круговым движением нет необходимости включать указатель поворота. Его использование обязательно только при выезде из кольца (правая сигнализация поворота) и при изменении полосы движения в пределах самого круга. Правильная и своевременная сигнализация своих намерений делает движение на кольцевых перекрестках более прогнозируемым и безопасным для всех участников дорожного движения, способствуя взаимопониманию между водителями.

OBOZ.UA также предлагает водителям пройти тест на знание правил проезда перекрестка.

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