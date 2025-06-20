Какой будет новая модель Kia для небогатых покупателей: фото и подробности
Новый кроссовер Kia EV2 2026 модельного года адресуют небогатым покупателям, которые, тем не менее, ищут современный электрокар. Значит, бюджетник будет популярным автомобилем. О нем уже появились некоторые подробности.
Электрическую модель Kia EV2 ранее показали на первых фото, а теперь продемонстрировали смелый вариант дизайна. Свою версию предложили на канале TALKWHEELS. Это своеобразная альтернатива внешности Kia EV2. Получилось интересно, но у серийной машины будет совсем другой дизайн.
Стильную модель ранее показали в ходе дорожных испытаний. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется дешевле. Ориентировочная цена – около 25 000 долларов. Хотя официальных деталей об этом производитель пока не раскрывает.
Появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально. Новый электрокроссовер получит современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством геометричных линий на кузове. Именно таким был концепт, но его внешность почти без изменений должна появиться на серийной машине.
Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300 км – реалистичное предположение.
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