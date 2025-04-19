Каким будет новый недорогой кроссовер Mazda: в сети показали машину

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 3 поколения скоро присоединится к другим недорогим моделям популярного сегмента. О машине уже кое-что известно, премьера приближается. Один из вариантов дизайна машины показали в сети.

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Модель Mazda CX-5 2026 модельного года уже показывали на улице в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях. В BestCarWeb изобразили машину максимально приближено к серийному варианту.

По всей видимости, похожим образом может выглядеть новая Mazda CX-5 3 поколения. Изображение создали как раз на основе шпионских снимков тестового прототипа.

Работа над Mazda CX-5 ведется активно. Премьера ожидается во второй половине 2025 года. Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям.

OBOZ.UA ранее показывал новый практичный кроссовер Subaru.