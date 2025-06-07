Каким будет новый доступный кроссовер Kia: в сети показали смелую машину

Новый доступный кроссовер Kia EV2 2026 модельного года будет популярным автомобилем для современных покупателей. Автомобиль ранее показали на первых фото, а теперь продемонстрировали смелый вариант дизайна.

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Свою версию предложили на канале TALKWHEELS. Это своеобразная альтернатива внешности Kia EV2. Получилось интересно, но у серийной машины будет совсем другой дизайн.

Стильную модель ранее показали в ходе дорожных испытаний. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется дешевле. Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Автомобиль адресуют молодым покупателям. Ориентировочная цена – около 25 000 долларов. Хотя никаких деталей об этом (и о характеристиках) производитель пока не раскрывает.

Ранее появление модели Kia EV2 подтвердили официально в компании. Новый электрокроссовер получит современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством геометричных линий на кузове. Именно таким был концепт, но его внешность почти без изменений должна появиться на серийной машине.

Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300 км – реалистичное предположение.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный недорогой кроссовер VW.