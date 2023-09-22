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Какие недорогие кроссоверы рекомендуют покупать эксперты в 2023 году

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
63
Chevrolet TrailBlazer

Американские специалисты определили лучшие новые кроссоверы 2023 года. Фокус сделали на моделях, которые опережают своих конкурентов по набору качеств. Каждый из представленных автомобилей в таком случае обеспечивает максимальные удобство и практичность.

Список составили в HotCars, он насчитывает очень разные машины – в том числе довольно дорогие автомобили с премиальным позиционированием (например, современные электрические модели). Мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые доступные кроссоверы. Подборка несколько отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.

Лучшие недорогие новые кроссоверы 2023 года:

Видео дня
  1. Toyota RAV4 Hybrid;
  2. Chevrolet TrailBlazer;
  3. Jeep Compass;
  4. Hyundai Kona N;
  5. Ford Mustang Mach-E;
  6. Hyundai Tucson Hybrid.
Toyota RAV4

Toyota RAV4 заняла высокую позицию. В своем классе модель выделяется за счет необычного эффектного дизайна, просторного салона и надежной конструкции.

Самая сильная сторона Jeep Compass – подготовка к бездорожью. Он справляется лучше соперников с трудными поверхностями за пределами ровных дорог.

Hyundai Tucson Hybrid получился очень экономичным. Он практичен, хорошо оснащен и комфортно едет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новой Toyota RAV4 для 2024 модельного года.