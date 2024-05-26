Какие авто вызывают наибольшее удовольствие у водителей: рейтинг 2024 года
йоВождение авто – это не только полезный навык, упрощающий немало ежедневных задач, но и настоящее хобби. Именно это подталкивает фанатов отдельных марок и моделей образовывать сообщества – страсть к вождению.
Но какие автомобили чаще доставляют удовольствие своим владельцам? Эксперты американского издания autoblog.com проанализировали результаты опроса, в котором водителям в США задали один простой вопрос: купили бы они свою нынешнюю машину снова?
Результаты вполне четко указывают на уровень удовлетворенности водителей. Во-первых, они точно хорошо изучили выбранную модель. Во-вторых, готовы довериться ей снова, если возникнет такая необходимость.
Первое место уверенно занял спортивный Chevrolet Corvette 2024 года. Сразу 93% владельцев заявили, что готовы избрать его во второй раз.
Строкой ниже оказался электрический пикап R1T от американского бренда Rivian. Уровень удовлетворенности этой моделью составил 88%. Интересно, что внедорожник этого же производителя R1S оказался на шестой строке, набрав 84%. Эта модель также построена на базе электродвигателя.
В десятку рейтинга удовлетворенности вошел еще один электромобиль – Hyundai Ioniq 6. Его готовы купить 81% опрошенных. В списке также оказались два гибрида Lexus NX Hybrid и Ford Maverick Hybrid. При этом в топ-10 не вошла ни одна модель Tesla.
В целом десятка автомобилей, которыми наиболее довольны американские водители, выглядит следующим образом:
- Шевроле Corvette, 93%
- Rivian R1T, 88%
- Mazda MX-5, 88%
- Lexus NX Hybrid, 87%
- BMW X5, 85%
- Rivian R1S, 84%
- Форд Maverick Hybrid, 83%
- Kia Telluride, 82%
- Honda Pilot, 82%
- Hyundai Ioniq 6, 81%
Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг автомобилей с лучшим соотношением практичности и цены.
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