Какие авто вызывают наибольшее удовольствие у водителей: рейтинг 2024 года

йоВождение авто – это не только полезный навык, упрощающий немало ежедневных задач, но и настоящее хобби. Именно это подталкивает фанатов отдельных марок и моделей образовывать сообщества – страсть к вождению.

Но какие автомобили чаще доставляют удовольствие своим владельцам? Эксперты американского издания autoblog.com проанализировали результаты опроса, в котором водителям в США задали один простой вопрос: купили бы они свою нынешнюю машину снова?

Результаты вполне четко указывают на уровень удовлетворенности водителей. Во-первых, они точно хорошо изучили выбранную модель. Во-вторых, готовы довериться ей снова, если возникнет такая необходимость.

Первое место уверенно занял спортивный Chevrolet Corvette 2024 года. Сразу 93% владельцев заявили, что готовы избрать его во второй раз.

Строкой ниже оказался электрический пикап R1T от американского бренда Rivian. Уровень удовлетворенности этой моделью составил 88%. Интересно, что внедорожник этого же производителя R1S оказался на шестой строке, набрав 84%. Эта модель также построена на базе электродвигателя.

В десятку рейтинга удовлетворенности вошел еще один электромобиль – Hyundai Ioniq 6. Его готовы купить 81% опрошенных. В списке также оказались два гибрида Lexus NX Hybrid и Ford Maverick Hybrid. При этом в топ-10 не вошла ни одна модель Tesla.

В целом десятка автомобилей, которыми наиболее довольны американские водители, выглядит следующим образом:

Шевроле Corvette, 93%

Rivian R1T, 88%

Mazda MX-5, 88%

Lexus NX Hybrid, 87%

BMW X5, 85%

Rivian R1S, 84%

Форд Maverick Hybrid, 83%

Kia Telluride, 82%

Honda Pilot, 82%

Hyundai Ioniq 6, 81%

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