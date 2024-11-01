Какие авто не советуют покупать даже механики: 11 неудачных моделей

Несмотря на то, что внедорожники стоят дороже седанов и хэтчбеков, рынок предложений растет с каждым годом. Однако это не дешевое удовольствие, поскольку расходы на обслуживание, амортизацию, страхование, топливо постоянно растут.

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GOBankingRates спросил автомобильных экспертов Криса Пайла и Майка Винтера, какие модели внедорожников, по их мнению, не стоит покупать. В антирейтинг вошли довольно популярные модели.

Land Rover Range Rover и Land Rover Discovery

Роскошные внедорожники Land Rover имеют плохую репутацию, когда речь идет о соотношении цены, качества и надежности. У опытного Винтера модель Range Rover имеет слишком много проблем, среди которых ужасное обесценение и вы стоимость перепродажи, очень высокие затраты на ремонт, проблемы с электричеством, охлаждающей жидкостью, турбонаддувом и т.д.

Пайл тоже выбрал Land Rover, но модель Discovery. "Их дорого обслуживать, и когда они выходят из строя, найти запчасти непросто", – отметил эксперт.

Toyota 4Runner

По словам Пайла, проблемы 4Runner вытекают из стоимости и расточительности использования автомобиля по назначению.

"Это отличный автомобиль внутри и снаружи, то есть та покупка, которой вы не будете разочарованы. Основной аспект состоит в том, что модель разработана специально для бездорожья. Следовательно, вы платите за функции, которые редко или вообще никогда не будут использоваться", – подчеркнул эксперт.

Volkswagen Taos

Consumer Reports (CR) использует оценки дорожных испытаний и прогнозируемую надежность для анализа транспортных средств, но также полагается на удовлетворенность клиентов (подписчиков) и показатели безопасности. По оценкам CR Taos является вторым наименее надежным автомобилем в 2024 году. Пятиместный компактный внедорожник Volkswagen может потребовать частого и дорогостоящего ремонта.

Jeep Cherokee/Wagoneer и Jeep Wrangler/Gladiator

CR включил Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L в список 10 наименее надежных автомобилей на 2024 год, а Jeep назвали самым плохим автопроизводителем из 34 брендов. Винтер рассказал о проблемах с электричеством, трансмиссией и потреблением масла.

Относительно Wrangler и Gladiator Пайл обратил внимание, что эти авто имеют не очень качественные и долговечные двигатели.

Hyundai Tucson

Несмотря на рейтинг надежности RepairPal выше среднего, по опыту Винтера, Tucson является "бомбой замедленного действия" из-за больших проблем с двигателем/трансмиссией и высоким уровнем отказов двигателя. Как отмечает CoPilot, Hyundai улучшил свою репутацию надежности за последние годы, поэтому, если вам нравится Tucson, избегайте старых моделей (2011, 2012, 2015-2017).

Ford Escape EcoBoost и Ford EcoSport

Существуют заметные отличия в размерах между комплектациями Ford Escape EcoBoost и EcoSport, как внутри, так и снаружи (EcoSport меньше), но, по словам Винтера, серьезный ремонт и проблемы с долговечностью беспокоят оба внедорожника. Escape испытывает проблемы с охлаждающей жидкостью, накоплением углерода и потреблением масла. EcoSport, говорят эксперты, это просто "ужасная езда с серьезными проблемами/отказами двигателя и высокими затратами на ремонт".

Полноразмерные внедорожники (Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade)

Пайл упомянул группу проблемных полноразмерных внедорожников, которых тоже следует избегать; в частности, Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator и Cadillac Escalade. Они большие, тяжелые, не аэродинамические и не экономные.

Роскошные внедорожники премиум-класса (Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX, BMW X7)

Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7 слишком дорогие.

"Есть более доступные внедорожники, такие же качественные с подобными характеристиками, но стоят на десятки тысяч дешевле. Кроме того, вам не придется долго искать запчасти в случае неожиданных неисправностей", – резюмировал Пайл.

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