Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели
Первое, чего ожидают от семейных авто – это надежность. Семейные хэтчбеки остаются популярными на рынке, несмотря на рост спроса на внедорожники.
В ежегодном исследовании эксперты What Car совместно с MotorEasy попросили пользователей оценить надежность авто и определили, какие модели выбирать не стоит. Не все семейные автомобили обеспечат беспроблемное вождение.
"Мы собрали информацию от 21 732 водителей, попросив их рассказать нам о любых неисправностях их автомобилей за предыдущие 24 месяца", – говорится в отчете.
Чтобы добавить больше деталей каждой модели и предупредить потенциальных покупателей о проблемах, специалисты также отметили, где возникли неисправности, попросив владельцев выбрать один из 14 различных компонентов.
Volkswagen Golf (с 2020 года по настоящее время)
Статистика неисправностей:
- Коробка передач/сцепки – 11% опрошенных;
- спутниковая навигация/информационно-развлекательная система – 11%;
- электричество вне двигателя – 11%;
- кондиционер – 8%;
- кузов – 8%;
- тормоза – 5%;
- двигатель – 5%;
- 12-вольтовый аккумулятор – 3%;
- электричество двигателя – 3%;
- топливная система – 3%.
Нынешний Golf страдает от проблем с информационно-развлекательной системой и другими электрическими системами. Часто возникают сбои в коробке. Многие электрические технологии были очень ненадежными, поэтому для должной работы потребовалось несколько обновлений.
Seat Leon (2020 – настоящее время)
Статистика поломок:
- Спутниковая навигация/информационно-развлекательная система 44%;
- электричество без двигателя 22%;
- кузов и отделка салона 11%;
- электричество двигателя 7%;
- коробка передач/сцепки 7%;
- аккумулятор 4%.
Высокий процент неисправностей ставит Leon в тройку аутсайдеров: 58% автомобилей, о которых сообщается, вышли из строя, большинство проблем касалось спутниковой навигации и информационно-развлекательной системамы. Эти неисправности решались медленно: 62% автомобилей простояли в мастерских больше недели. Однако Seat покрыла расходы на 97% исправлений, что немного облегчило ситуацию.
Skoda Octavia (2020 – до сих пор)
Проблемы с электрическими системами, не связанными с двигателем, в том числе спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой, помешали новейшей Octavia стать топовым авто. В общей сложности 35% автомобилей имели проблемы.
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