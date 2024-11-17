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Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
408
Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели

Первое, чего ожидают от семейных авто – это надежность. Семейные хэтчбеки остаются популярными на рынке, несмотря на рост спроса на внедорожники.

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В ежегодном исследовании эксперты What Car совместно с MotorEasy попросили пользователей оценить надежность авто и определили, какие модели выбирать не стоит. Не все семейные автомобили обеспечат беспроблемное вождение.

"Мы собрали информацию от 21 732 водителей, попросив их рассказать нам о любых неисправностях их автомобилей за предыдущие 24 месяца", – говорится в отчете.

Чтобы добавить больше деталей каждой модели и предупредить потенциальных покупателей о проблемах, специалисты также отметили, где возникли неисправности, попросив владельцев выбрать один из 14 различных компонентов.

Volkswagen Golf (с 2020 года по настоящее время)

Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели

Статистика неисправностей:

  • Коробка передач/сцепки – 11% опрошенных;
  • спутниковая навигация/информационно-развлекательная система – 11%;
  • электричество вне двигателя – 11%;
  • кондиционер – 8%;
  • кузов – 8%;
  • тормоза – 5%;
  • двигатель – 5%;
  • 12-вольтовый аккумулятор – 3%;
  • электричество двигателя – 3%;
  • топливная система – 3%.

Нынешний Golf страдает от проблем с информационно-развлекательной системой и другими электрическими системами. Часто возникают сбои в коробке. Многие электрические технологии были очень ненадежными, поэтому для должной работы потребовалось несколько обновлений.

Seat Leon (2020 – настоящее время)

Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели

Статистика поломок:

  • Спутниковая навигация/информационно-развлекательная система 44%;
  • электричество без двигателя 22%;
  • кузов и отделка салона 11%;
  • электричество двигателя 7%;
  • коробка передач/сцепки 7%;
  • аккумулятор 4%.

Высокий процент неисправностей ставит Leon в тройку аутсайдеров: 58% автомобилей, о которых сообщается, вышли из строя, большинство проблем касалось спутниковой навигации и информационно-развлекательной системамы. Эти неисправности решались медленно: 62% автомобилей простояли в мастерских больше недели. Однако Seat покрыла расходы на 97% исправлений, что немного облегчило ситуацию.

Skoda Octavia (2020 – до сих пор)

Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели

Проблемы с электрическими системами, не связанными с двигателем, в том числе спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой, помешали новейшей Octavia стать топовым авто. В общей сложности 35% автомобилей имели проблемы.

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