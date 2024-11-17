Какие авто не следует покупать для семьи: наиболее ненадежные модели

Первое, чего ожидают от семейных авто – это надежность. Семейные хэтчбеки остаются популярными на рынке, несмотря на рост спроса на внедорожники.

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В ежегодном исследовании эксперты What Car совместно с MotorEasy попросили пользователей оценить надежность авто и определили, какие модели выбирать не стоит. Не все семейные автомобили обеспечат беспроблемное вождение.

"Мы собрали информацию от 21 732 водителей, попросив их рассказать нам о любых неисправностях их автомобилей за предыдущие 24 месяца", – говорится в отчете.

Чтобы добавить больше деталей каждой модели и предупредить потенциальных покупателей о проблемах, специалисты также отметили, где возникли неисправности, попросив владельцев выбрать один из 14 различных компонентов.

Volkswagen Golf (с 2020 года по настоящее время)

Статистика неисправностей:

Коробка передач/сцепки – 11% опрошенных;

спутниковая навигация/информационно-развлекательная система – 11%;

электричество вне двигателя – 11%;

кондиционер – 8%;

кузов – 8%;

тормоза – 5%;

двигатель – 5%;

12-вольтовый аккумулятор – 3%;

электричество двигателя – 3%;

топливная система – 3%.

Нынешний Golf страдает от проблем с информационно-развлекательной системой и другими электрическими системами. Часто возникают сбои в коробке. Многие электрические технологии были очень ненадежными, поэтому для должной работы потребовалось несколько обновлений.

Seat Leon (2020 – настоящее время)

Статистика поломок:

Спутниковая навигация/информационно-развлекательная система 44%;

электричество без двигателя 22%;

кузов и отделка салона 11%;

электричество двигателя 7%;

коробка передач/сцепки 7%;

аккумулятор 4%.

Высокий процент неисправностей ставит Leon в тройку аутсайдеров: 58% автомобилей, о которых сообщается, вышли из строя, большинство проблем касалось спутниковой навигации и информационно-развлекательной системамы. Эти неисправности решались медленно: 62% автомобилей простояли в мастерских больше недели. Однако Seat покрыла расходы на 97% исправлений, что немного облегчило ситуацию.

Skoda Octavia (2020 – до сих пор)

Проблемы с электрическими системами, не связанными с двигателем, в том числе спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой, помешали новейшей Octavia стать топовым авто. В общей сложности 35% автомобилей имели проблемы.

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