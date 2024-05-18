Какие авто имеют лучший интерьер: модели, которые станут лидерами 2024-2025 годов

Невозможно представить себе качественный современный автомобиль без хорошо сделанного интерьера. А использование современных материалов и дизайнерских приемов позволяет придать машине настоящую роскошь.

Какие авто 2024 и 2025 годов имеют лучшие интерьеры, рассказали журналисты издания Road and Track. В их список попали только легковушки.

Mazda 3 2024 года

Модель доступна как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек. Хотя это автомобиль эконом-класса, он предлагает гораздо больше, чем стоит. В салоне использованы приятные материалы, он имеет привлекательный дизайн приборной панели и удобные органы управления.

Toyota Prius 2024 года

Обновленный Prius стал гораздо более стильным снаружи, и его интерьер также получил хорошее обновление. Теперь в салоне расположен огромный новый 12,3-дюймовый сенсорный экран, прекрасно интегрированный в современную приборную панель. Да, в салоне Prius стало немного меньше места позади и есть несколько эргономичных особенностей, но вид все это имеет потрясающе модный. Особенно за столь доступную цену.

Mazda MX-5 Miata 2024 года

Сегодня кажется, что в каждом новом автомобиле слишком много кнопок, экранов и сенсорного управления, и это отвлекает водителя. Но Mazda MX-5 Miata была и продолжает оставаться отличным примером правильно сделанного простого интерьера. Посадка водителя в кресле идеальна, селектор передач удобно расположен на своем месте. Это позволяет вам сосредоточиться на удовольствии от вождения.

Honda Civic Type R 2024 года

Салон обновленного Civic является эталоном дизайна автомобильного интерьера – чистым и простым, но в то же время практичным. Хотя все версии Civic (даже седаны и хэтчбеки базовой модели) имеют элегантно оформленные интерьеры, все же самым лучшим можно считать оформление хэтчбека Type R. Все благодаря его стильному металлическому рычагу переключения передач и привлекательным красным сиденьям.

Volvo S90 2024 года

Минималистичный шведский подход к дизайну давно отличает Volvo. Роскошный седан S90 является идеальным примером применения этой эстетики благодаря превосходному сочетанию дерева, кожи и металлической отделки. Интерьер машины выглядит современно и элегантно, а также выразительно и свежо по сравнению со своими немецкими конкурентами – седанами класса люкс.

Chevrolet Corvette 2024 года

Руль с двумя спицами вызывает споры у любителей автомобильного дизайна, но с водительского места он больше напоминает штурвал крутого истребителя, что создает новые ощущения от вождения. Цифровая приборная панель предоставляет водителю всю необходимую информацию, а длинный ряд кнопок на центральной консоли отделяет вас от пассажира.

Lexus LC 2024 года

Удобный и даже гостеприимный интерьер модели является отличным решением для длительной поездки. Обновленная информационно-развлекательная система Lexus LC исправила все предыдущие ошибки и стала более удобной. Теперь она не вызывает никаких нареканий.

Porsche 911 2024 года

Новый дизайн интерьера Porsche отвечает самым высоким требованиям. Так водителю обеспечили идеальное место для сидения и отличную обзорность. А цифровая панель стала одновременно современной по наполнению и традиционной по дизайну. Версии с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением PDK имеют ручку переключения передач интересной формы, но Porsche также предлагает традиционную механическую коробку передач со знакомым дизайном ручки, встроенной в центральную консоль.

Mercedes-Benz S-Class 2024 года

Обновленный S-Class предлагает один из самых роскошных и оборудованных салонов на рынке. Сидения безупречно построены и очень удобны, а двойные цифровые экраны предоставляют все технические данные и доступ к функциям, о которых вы только могли мечтать.

Audi RS6 Avant 2024 года

Вся современная линейка Audi RS достойна места в рейтинге лучшего дизайна. Но RS6 Avant – это скромный с виду универсал с двигателем V-8 мощностью более 600 лошадиных сил, который предлагает просторный салон и большой багажный отсек. Необычные преимущества, как для столь быстрого и мощного авто.

BMW Alpina B8 Gran Coupe 2025 года

В салоне 8-й серии все сосредоточено вокруг водителя, что вполне логично для автомобиля класса GT. Alpina, собственная тюнинговая студия BMW, выводит B8 на новый уровень благодаря высококачественным материалам и ряду уникальных деталей, позволяющих водителю почувствовать себя особенным.

McLaren Artura 2024 года

McLaren всегда придерживался минималистического подхода к своим интерьерам, и салон Artura на данный момент является лучшим воплощением этого подхода. Все элементы управления понятны и лаконичны, легко доступны и приятны на ощупь. Кроме того, информационно развлекательная система с сенсорным экраном работает так, как и должен работать сенсорный экран.

Bentley Continental GT 2024 года

Continental GT выглядит потрясающе внутри и снаружи, но самая интересная часть автомобиля – центральный дисплей, который может вращаться. Когда он не используется, вы можете превратить его в глухую панель, а можете сделать из него три датчика в аналоговом стиле. Также для отделки салона было использовано натуральное дерево, металл и кожа, придающая машине роскошь Bentley.

Rolls-Royce Ghost 2024 года

Rolls-Royce позиционирует себя как самая роскошная автомобильная компания в мире, а значит все ее модели должны иметь первоклассный салон. И седан Ghost обеспечивает это даже в базовой комплектации. Каждая деталь отделки салона изготовлена из высококачественного материала, тщательно подобранного для максимального комфорта во время поездки. Особым отличием является обшивка потолка с множеством оптоволоконных светильников, напоминающая звездное небо.

Gordon Murray Automotive T.50

GMA T.50 является, в сущности, возрождением легендарного McLaren F1. Это означает, что у него безнаддувный двигатель V-12, механическая коробка передач, динамика вождения мирового класса и невероятный трехместный салон с водительским сиденьем по центру. Вероятно, это самый крутой автомобильный интерьер из тех, которые есть прямо сейчас.

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