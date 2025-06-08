Какая траектория поворота разрешена: тест на знание ПДД

Каждый водитель должен четко знать, как правильно выполнять поворот в соответствии с требованиями ПДД. От этого зависит, насколько безопасным будет движение в городе.

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Но хорошо ли вы помните соответствующие пункты правил? Проверить себя можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вашей задачей является определить, по какой траектории может выполнить поворот водитель желтого авто.

На картинке с заданием мы видим машину, которая в крайней правой полосе подъехала к перекрестку с включенным световым указателем. Для поворота направо водитель имеет три варианта полосы: А, Б и В. Какими из них он может воспользоваться в соответствии с действующими ПДД? Вот какие здесь могут быть варианты ответа:

траектория А; траектории А и Б; только траектория Б; только траектория В; траектории Б и В; все траектории разрешены.

Первое, на что здесь нужно обратить внимание, это тип дороги, на которую поворачивает водитель. Разметка, знак 5.15 и специальный светофор указывают, что это дорога, на которой направление движения может меняться на противоположное. То есть речь идет о дороге с реверсивной полосой.

Реверсивный светофор, который висит над этим участком, указывает, что водителю желтого авто разрешается использовать реверсивную, то есть среднюю полосу. Но, вместе с этим, здесь вступает в действие пункт 11.12 действующих ПДД, который указывает, что водитель, осуществляющий поворот на дорогу, имеющую полосу для реверсивного движения, может перестраиваться на нее только после проезда реверсивного светофора с сигналом, разрешающим движение, и если это не противоречит пунктам 11.2, 11.5 и 11.6 этих Правил. Кроме того, общим правилом является то, что, поворачивая направо, следует двигаться как можно правее к краю проезжей части.

Это означает, что на среднюю реверсивную полосу водитель сможет перестроиться только после проезда светофора, если, конечно, у него еще будет в этом необходимость. При этом поворот по траектории В здесь вообще будет означать выезд на встречную полосу, что категорически запрещено правилами.

Таким образом, правильным ответом в данном случае является первый вариант. Водитель в заданной ситуации может выполнить поворот направо исключительно по траектории А.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо было определить, кому из трех водителей разрешено движение с самой высокой скоростью.

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