Как правильно осуществить встречный разъезд на дороге с препятствием: задачи по ПДД

Иногда на нашем пути могут возникать препятствия. И мы сейчас не о метафорических трудностях, а о настоящих физических препятствиях, затрудняющих автомобильное движение по дороге. Помните ли вы, как при этом должны двигаться машины и кто кому уступать дорогу?

Проект "А знаешь ли ты ПДД?" опубликовал задачу для водителей по этой теме. На изображении, опубликованном в его телеграм-канале, вы видите две машины, которые двигаются навстречу друг другу – белую и синюю. Перед синей лежит куча камней – то самое препятствие. Впереди у белой совершенно свободная полоса движения. Также мы видим знак наклона дороги. Сможете припомнить, какой из автомобилей должен дать дорогу во время встречного разъезда на этом участке?

Еще раз внимательно посмотрите на изображение. И объясните для себя, белый или синий автомобиль должен по правилам уступить в такой ситуации. Ниже будет правильный ответ для самопроверки.

Следовательно, на изображенном участке водители должны руководствоваться пунктом 13.4 ПДД Украины. Согласно ему, на участках дорог, обозначенных знаками 1.6 (крутой подъем) и 1.7 (крутой спуск) при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства.

На спуск в этом случае двигается белый автомобиль. И хотя его полоса свободна, именно он должен уступить дорогу для проезда водителю синего авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд перекрестка, где невозможно воспользоваться правилом правой руки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.