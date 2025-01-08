Как правильно объехать дорожные работы? Тест на знание ПДД

Первое, что нужно сделать при изучении ПДД – это запомнить значение дорожных знаков. К примеру, "дорожные работы" являются одним из самых распространенных предупредительных знаков. Он информирует водителей о том, что на определенном участке дороги ведутся ремонтные или строительные работы и требует повышенного внимания, снижения скорости и готовности к маневрам.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Определите, как правильно объехать дорожные работы.

Какая траектория объезда разрешается водителю?

Траектория слева;

Траектория направо;

Обе траектории разрешены;

Обе траектории запрещены.

Объяснение

Сначала обратимся к теории. Дорожные работы – работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом автомобильной дороги (улицы), искусственных сооружений, сооружений дорожного водоотвода, инженерного устройства, установкой (ремонтом, заменой) технических средств организации дорожного движения.

На изображении видим, что желтый автомобиль подъехал к дорожным работам, выполняемым на занимаемой полосе и обозначеным соответствующим знаком 1.37 "дорожные работы".

Для объезда этих работ водителю предлагаются две траектории объезда. Слева – это объезд по полосе встречного движения, а справа – объезд по полосе для движения маршрутных транспортных средств, обозначенный соответствующим дорожным знаком и разметкой.

На дороге с полосой маршрутных транспортных средств запрещается движение и остановка других ТС.

Объезд с левой стороны – это выезд на встречную полосу опять же с пересечением сплошной линии разметки

В действительности все здесь очень просто. Наряду со знаком дорожных работ также есть знак 4.9. "объезд препятствия". Он применяется, чтобы отметить, что объезд островков безопасности и различных препятствий находящихся на проезжей части разрешается с правой или левой стороны.

Вспомним пункт 8.2 ПДД, согласно которому дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.

Это означает, что в данной ситуации объезд препятствия можно выполнить по двум траекториям, поскольку так позволяет дорожный знак.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Обе траектории разрешены.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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