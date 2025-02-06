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Известный недорогой кроссовер Skoda показали в современном виде. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Skoda Karoq

Популярный недорогой кроссовер Skoda Karoq, как ожидается, скоро получит новый вариант. В сети этот известный автомобиль показали в более современном виде, перед тем, как модель станет намного мощнее и круче.

Видео дня

Компактная модель Skoda Karoq популярна у покупателей, но жизненный цикл этого кроссовера подходит к концу. На канале TALKWHEELSPRO виртуальным образом освежили машину с более эффектной стилистикой.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA ранее показывал стильную и практичную модель Skoda в Украине.