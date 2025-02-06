Известный недорогой кроссовер Skoda показали в современном виде. Фото

Популярный недорогой кроссовер Skoda Karoq, как ожидается, скоро получит новый вариант. В сети этот известный автомобиль показали в более современном виде, перед тем, как модель станет намного мощнее и круче.

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Компактная модель Skoda Karoq популярна у покупателей, но жизненный цикл этого кроссовера подходит к концу. На канале TALKWHEELSPRO виртуальным образом освежили машину с более эффектной стилистикой.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA ранее показывал стильную и практичную модель Skoda в Украине.