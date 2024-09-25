Из-за экономии VW может отказаться от производства нового недорогого кроссовера

В руководстве VW отметили, что во избежание кризисной ситуации компании необходимо войти в режим жесткой экономии. Из-за этого под угрозой может оказаться производство некоторых новых моделей – в том числе недорого электрического кроссовера.

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Детали стали известны Motor1. Сообщается, что в течение следующих пяти лет Volkswagen планирует сократить инвестиции в собственное развитие с 180 млрд евро до 160 млрд евро. Для высвобождения 20 миллиардов придется экономить.

В особенности производитель намерен существенно сократить расходы в Германии. Именно на историческом заводе в Вольфсбурге планировали начать производство самого дешевого электрокроссовера компании. Ожидалось, что модель появится в 2025 году. Но теперь эти планы в лучшем случае отложили.

Сообщалось, что доступный электрический кроссовер присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Автомобиль технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID2.all, который готовят в качестве замены VW Polo.

Это небольшой автомобиль с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. Новый кроссовер может получить запас хода около 700 км. Новинка ожидается как альтернатива VW T-Cross и Taigo.

OBOZ.UA ранее показывал новый необычный бюджетный кроссовер VW.