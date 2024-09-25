Volkswagen показал соперника Renault Duster с огромным багажником

Бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun – недорогой соперник Renault Duster привычного формата. Автомобиль теперь получил необычную модификацию с огромным багажником.

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Новый Volkswagen Taigun Pickup показывает Carscoops. Этот автомобиль VW и Skoda подготовили совместно со студентами для демонстрации талантов молодых специалистов. Несмотря на то, что силовая структура кузова не претерпела изменений, сзади "выросла" большая грузовая платформа.

Также недавно у модели появилась модификация Volkswagen GT Edge Trail, которая отличается стилистическим оформлением. На кузове компактного кроссовера появились наклейки, а колеса получили новый дизайн 17-дюймовых дисков. На выбор доступны три цвета кузова: белый, серый и серебристый.

В салоне VW Taigun GT Edge Trail изменилась отделка. Появились яркие акценты и логотипы спецверсии.

В технической части ничего нового не произошло. Под капотом – 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. (250 Нм крутящего момента), который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – только передний.

Цена Volkswagen Taigun GT Edge Trail – 19 588 долларов. Новый же пикап VW Taigun в продажу не отправится, это единоразовый проект.

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