Имеет ли желтое авто преимущество? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения — основа безопасности как для водителей, так и для пешеходов. Особенно важно четко понимать правила проезда перекрестков, ведь именно в таких местах чаще всего случаются ДТП из-за недоразумений между участниками движения.

Умение правильно определять порядок проезда позволяет избегать опасных ситуаций и спорных моментов. Часто даже опытные водители ошибаются, когда на дороге возникают нетипичные условия или комбинации сигналов светофора.

Яркий пример такой ситуации недавно продемонстрировали на youtube-канале "По правилам".

Тест по ПДД на знание правил проезда перекрестка

В тесте зрителям показали регулируемый перекресток, куда подъехали три транспортных средства: трамвай, белый автомобиль и желтый автомобиль. Трамвай и белый автомобиль планируют повернуть направо, а желтый движется прямо.

На основной секции светофора для трамвая и белого авто горит красный сигнал, однако в дополнительной секции включена зеленая стрелка направо.

Водителям предложили четыре варианта ответа:

трамвай и белый вместе, затем желтый; желтый, потом трамвай вместе с белым; трамвай, желтый, белый; белый, желтый, трамвай.

Может показаться, что трамвай имеет приоритет, ведь при равных условиях рельсовый транспорт пользуется преимуществом. Однако в этом случае действует пункт 16.9 ПДД: если водитель движется в направлении стрелки дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом основной, он обязан пропустить транспорт с других направлений.

Таким образом, желтый автомобиль, который движется прямо на зеленый сигнал, имеет преимущество перед трамваем и белым авто. И трамвай, и водитель белого автомобиля должны дать ему дорогу.

Правильный ответ на тест по ПДД

Согласно правилам, первым через перекресток проедет желтый автомобиль. Только после этого одновременно двинутся трамвай и белый автомобиль, которые поворачивают направо. Правильный вариант — номер 2: "Желтый автомобиль, а затем трамвай вместе с белым".

Этот пример наглядно показывает, что преимущество трамвая не всегда является безусловным. В ситуациях с дополнительной секцией светофора ключевую роль играет обязанность пропустить транспорт, который движется с других направлений на основной зеленый сигнал. Понимание таких нюансов помогает избегать опасных маневров и делает дорожное движение более безопасным для всех.

