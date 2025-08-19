Имеет ли желтое авто преимущество? Тест на знание ПДД
Знание правил дорожного движения — основа безопасности как для водителей, так и для пешеходов. Особенно важно четко понимать правила проезда перекрестков, ведь именно в таких местах чаще всего случаются ДТП из-за недоразумений между участниками движения.
Умение правильно определять порядок проезда позволяет избегать опасных ситуаций и спорных моментов. Часто даже опытные водители ошибаются, когда на дороге возникают нетипичные условия или комбинации сигналов светофора.
Яркий пример такой ситуации недавно продемонстрировали на youtube-канале "По правилам".
Тест по ПДД на знание правил проезда перекрестка
В тесте зрителям показали регулируемый перекресток, куда подъехали три транспортных средства: трамвай, белый автомобиль и желтый автомобиль. Трамвай и белый автомобиль планируют повернуть направо, а желтый движется прямо.
На основной секции светофора для трамвая и белого авто горит красный сигнал, однако в дополнительной секции включена зеленая стрелка направо.
Водителям предложили четыре варианта ответа:
- трамвай и белый вместе, затем желтый;
- желтый, потом трамвай вместе с белым;
- трамвай, желтый, белый;
- белый, желтый, трамвай.
Может показаться, что трамвай имеет приоритет, ведь при равных условиях рельсовый транспорт пользуется преимуществом. Однако в этом случае действует пункт 16.9 ПДД: если водитель движется в направлении стрелки дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом основной, он обязан пропустить транспорт с других направлений.
Таким образом, желтый автомобиль, который движется прямо на зеленый сигнал, имеет преимущество перед трамваем и белым авто. И трамвай, и водитель белого автомобиля должны дать ему дорогу.
Правильный ответ на тест по ПДД
Согласно правилам, первым через перекресток проедет желтый автомобиль. Только после этого одновременно двинутся трамвай и белый автомобиль, которые поворачивают направо. Правильный вариант — номер 2: "Желтый автомобиль, а затем трамвай вместе с белым".
Этот пример наглядно показывает, что преимущество трамвая не всегда является безусловным. В ситуациях с дополнительной секцией светофора ключевую роль играет обязанность пропустить транспорт, который движется с других направлений на основной зеленый сигнал. Понимание таких нюансов помогает избегать опасных маневров и делает дорожное движение более безопасным для всех.
